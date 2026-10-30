Con esto, Cobreloa y San Luis seguirán igualados en la tabla de posiciones de la categoría de plata.

Jornadas de mucho ajetreo se viven Quilín. Ahora fue la Primera Sala del Tribunal de la ANFP la que entregó los argumentos del castigo a San Marcos, los que también aclaran lo que sucederá en la Primera B.

Luego de que se desafiliara a los Bravos del Morro, quedaron muchas dudas ene l aire. Los argumentos para la sanción, para que los de Arica pudieran apelar y también, las consideraciones sobre la tabla de posiciones de la categoría de plata. Las dudas fueron aclaradas.

Los detalles de la sanción

Una de las mayores inquietudes era qué sucedía con la tabla, lo cual afectaba directamente a la pelea por el título entre Cobreloa y San Luis de Quillota, además de la pelea por entrar a la Liguilla de Ascenso.

Respecto a esto punto, el dictamen no estipula el traspaso de puntos a los rivales de los ariqueños, por lo que en palabras simples, todo seguirá igual. Es decir, los Loínos y Canarios se mantienen empatados en puntaje y definirán al campeón en la última fecha.

Desde el Tribunal indicaron en el documento liberado que “se acoge la petición principal de la denuncia y se declara que el Club Deportivo San Marcos de Arica presentó a la Asociación documentación falsa, consistente en las declaraciones de capital de funcionamiento correspondientes a los cierres trimestrales de septiembre de 2024 y de marzo, junio y septiembre de 2025″.

La resolución deja en claro que la consecuencia es “la sanción de desafiliación, conforme al artículo 84, literal g), y al artículo 85, inciso segundo, del Reglamento de la ANFP vigente a la época de los hechos“, detalla.

Ahora San Marcos de Arica tiene dos opciones para buscar revertir la medida. La primera, es ir a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde se recogen las apelaciones. En caso de no quedar contentos con esa resolución, tendrían que ir al Tribunal Arbitral del Deporte, más conocido como el TAS.

La pelota o más bien, los documentos pasan a manos de San Marcos. Ellos juntos a sus abogados tendrán que decidir sus pasos a seguir. Por ahora, la tabla de la Primera B se mantiene igual, aunque el fútbol chileno nos ha enseñado que nunca hay que dar por hecho nada.