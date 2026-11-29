Benjamín Tapia destacó en los estudios y sueña con conseguir el retorno de San Marcos de Arica a la Liga de Primera.

San Marcos de Arica se transformó en el invitado de piedra de la Liguilla por el ascenso en la Primera B. Los Bravos del Morro zafaron de la desafiliación y ahora son candidatos a lograr un cupo por el retorno a la Liga de Primera.

Campaña donde ha sido pieza fundamental el portero Benjamín Tapia. Con 22 años se ha destacado como la revelación bajo los tres palos y titular indiscutido en el cuadro del norte.

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Un año más que especial, y que ha estado marcado por sus importantes logros en los estudios y que también estuvo al borde del abismo por el riesgo de desafiliación. Lo que repaso en conversación con Redgol.

Benjamín Tapia es pieza clave en San Marcos de Arica. Photosport.

“Estoy feliz. Son muchas emociones. Seguimos enfocados en el equipo, luego de semanas difíciles por el tema de la desafiliación. Eso nos sirve de motivación. Ahora nos toca contra Antofagasta. Será un rival duro”, contó Tapia tras el empate ante Magallanes y que le permite a San Marcos pasar a la semifinal de la Liguilla.

El otro logro de Benjamín Tapia: se titulo de ingeniero y sueña con el ascenso

El camino no ha sido fácil para Benjamín Tapia. Este 2026 realizó su último año para lograr el título universitario de ingeniero civil industrial.

Por varios pasajes tuvo que combinar los entrenamientos y partidos, con las clases en la Universidad de Tarapacá. Si hasta realizó gran parte de su carrera de noche para evitar complicaciones.

“Habían días que coincidías las pruebas con los entrenamientos. Habían momentos donde uno quería tirar la toalla. Pero ahí aparecieron los amigos, la familia, mis papás y mi pareja para salir adelante”, contó Tapia.

“Hasta que se logró. Me felicitaron harto mis compañeros. Me siento querido por el grupo”, agregó el golero que ahora quiere llevar a Arica una vez más a la máxima categoría.

Tapia celebró su titulación de ingeniero civil

¿Cuándo se juega la Liguilla por el ascenso?

San Marcos de Arica abre la semifinal de la Liguilla ante Deportes Antofagasta. El primer partido será en el Estadio Carlos Dittborn a las 21:30 horas. Lo que está fijado para el 2 de diciembre. La revancha será en el Calvo y Bascuñán el 6 de diciembre a las 20:30 horas.

En tanto, el 2/10 Deportes Recoleta recibe a San Luis en La Pintana a las 19:00 horas. La revancha el 6/10 será en el Lucio Fariña a las 20:30 horas.