El elenco de Luis Marcoleta ganó por 2-0 y ahora se mete en semifinales por el segundo cupo en la Liga de Primera.

Deportes Antofagasta rugió más fuerte en el norte. El elenco dirigido por Luis Marcoleta se transformó en el tercer clasificado a las semifinales de la Liguilla de la Primera B, luego de vencer por 2-0 a Deportes Copiapó.

El cuadro local entró con las pilas puestas, y lo demostró de entrada en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. A los seis minutos cayó el primer tanto para los “Pumas”. Matías Gallegos sorprendió en el área visitante y con certero cabezazo al segundo palo puso el 1-0.

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Con el marcador en contra, en el complemento Deportes Copiapó buscó la hazaña y estuvo cerca de lograr el empate. Pero Fernando Hurtado evitó el peligro en su arco.

Sin embargo, los “Pumas” despertaron a tiempo y en el 70’ recibieron el penal a su favor que sentenció la historia. El portero visitante Nicolás Temperini, en su intento por golpear el balón, terminó impactando en el rostro de Juan Pablo Monreal. Lo que de inmediato fue cobrado por el árbitro Mathias Riquelme. Pero esto a su vez, desató los ánimos entre ambos elencos, que se dieron pechazos y varios intercambios.

Tras una larga espera, finalmente Monreal no perdonó desde los 12 pasos y puso el 2-0. El ariete le cambió el palo a Temperini y desató los abrazos para los hinchas locales que vuelven a soñar con el regreso a la Primera División.

Antofagasta se hizo fuerte de local y venció por 2-0 a Copiapó.

Con el marcador en contra, la desesperación se tomó al plantel visitante. Lo que se reflejó en la expulsión de Fabián Torres. El experimentado central golpeó sin balón a Diego Rojas y vio la roja directa. Con uno menos, Copiapó ya no pudo seguir en la lucha y solo sentenció el global de la llave por 3-1 para Antofagasta.

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Ahora el elenco dirigido por Luis Marcoleta se mete en semifinales de la Liguilla por el ascenso. Instancia que no alcazaba hace tres años.

“Sabíamos que íbamos a pasar. Ahora vamos con toda la convicción para el próximo partido. No hemos ganado aún, estamos mentalizadnos en conseguir el objetivo”, recalcó Vicente Aros que fue elegido la figura del match.

Por lo mismo, la ilusión se incrementa para el anhelado retorno a la Liga de Primera. Ahora en la siguiente ronda, se medirá ante el ganador de la llave entre Magallanes y San Marcos de Arica, que se juega este sábado.

Cabe consignar que por el otro lado del cuadro se disputará la serie entre San Luis de Quillota, que terminó segundo en la tabla general, y Deportes Recoleta que viene de eliminar a Santiago Wanderers.