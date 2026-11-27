En Valparaíso todo es pena por la imposibilidad de poder volver a Primera División.

Santiago Wanderers tuvo un duro cachetazo en la Primera B, ya que fue eliminado de la Liguilla de Ascenso. Jorge Luna entregó su visión de este nuevo fracaso.

Los Caturros cayeron como local 4-2 ante Deportes Recoleta en condición de local. Esto sumado a la derrota de la ida por 3-1, dio como resultado un muy doloroso adiós al sueño de ascender a Primera División. El encuentro terminó en escándalo debido a la invasión de hinchas.

El lamento de Jorge Luna en Wanderers

Jorge Luna es uno de los referentes de Santiago Wanderers, por lo que fue uno de los que habló luego de la triste eliminación. El experimentado volante lamentó que otra vez no puedan lograr el objetivo de regresar al club a la máxima categoría del fútbol chileno.

“Soy muy autocrítico. Siento vergüenza porque creo que fueron dos años en los cuales hemos intentado poder poner al club donde se merece. No se pudo, pero bueno, yo creo que palabras sobran ante la gente”, indicó Luna al sitio partidario Awante.cl.

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“Sabemos muy bien lo que representan en Valparaíso, la ilusión que tenían, al igual que nosotros. Creo que de los que estamos desde el año pasado teníamos una ilusión muy importante, pero por algo se dio así“, agregó el jugador de 39 años.

Santiago Wanderers peleó gran parte del año por el título con Cobreloa, pero en el tramo final de la temporada sufrieron un fuerte bajón y ahora cierran sin opciones de ascender. La última vez que estuvieron en Primera División fue en el 2021.

“En lo personal creo que le hemos fallado a la gente por la ilusión que tenían, pero solo palabras de agradecimiento. También a este grupo que ha luchado hasta el final. En caliente puedo hablar muchas cosas, pero trato de hablar lo más práctico y sensible de lo que se vivió”, cerró el histórico Jorge Luna.