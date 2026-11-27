Pedro Sánchez vivió un duelo aparte en Valparaíso. Le anotó a los caturros y después dejó la grande en redes sociales con una publicación, que dice, se malinterpretó.

Santiago Wanderers vivió una pesadilla ante Deportes Recoleta. Con un global de 7-3, los textileros eliminaron de la liguilla de Primera B al caturro (a falta de oficialización en la ANFP) tras la suspensión por invasión de barristas.

Uno de los virales en el duelo fue el gol de Pedro Sánchez. El ariete recoletano nació y estuvo largos años en Everton, por lo que tras anotar ayer dejó en claro con su celebración que era un partido especial.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram dejó un posteó que sacó ronchas en los caturros. Sánchez publicó una historia acompañada de la canción de Tommy Rey, “Un año más”, aludiendo a que los del puerto seguirán en Primera B. Tras cartón, salió a aclarar lo sucedido.

Pedro Sánchez le habla al hincha de Wanderers

En diálogo con RedGol, Pedro Sánchez se defendió tras la furia caturra a su posteo en redes sociales. El delantero ex Everton dijo que todo fue un mal entendido y ofreció disculpas.

“Le acabo de escribir a la página que lo subió porque no me di cuenta… Esa música no la puse yo, o sea, yo compartí la historia nomás. Hoy día me desperté, un amigo me lo envió y lo borré altiro”, partió explicando.

Sánchez dice que no quiso burlarse, aclarando que “el que lo había subido de hecho es un amigo que es periodista, así que ahí también le dije: ‘La cagaíta que se mandó’. Yo no soy así, no quise hablar antes del partido en la semana, me llamaron y no quise”.

Tweet placeholder

“Los árbitros también nos advertían que no hiciera gestos ni nada y yo les dije que no se preocuparan porque no lo iba a hacer. Le hablé al de la página para pedir disculpas si la gente se molestó o algo, pero no fue un error mío. Obviamente (sí) al compartir eso, pero no lo hice yo”, sostuvo.

¿Su futuro en Recoleta?

Pedro Sánchez valoró el triunfazo en Valparaíso diciendo que “nos tocó una llave dura, ellos habían terminado muy bien y más arriba de nosotros de hecho. La diferencia la pudimos marcar aquí de local”.

Foto: Deportes Recoleta

“(Su futuro en el Reco) Vamos a ver ahora, esperar terminar bien y de ahí después veremos qué pasa, pero por ahora pensar en el rival que nos toque”, finalizó.