ANFA sancionó al Fernández Vial por los incidentes ante Municipal Puente Alto, el club confirmó que apelará el castigo.

Un duro golpe recibió Arturo Fernández Vial. La Asociación de Fútbol Amateur (ANFA) resolvió sancionar al club con dos años sin participar en sus competencias, luego de los graves incidentes registrados en el último partido frente a Municipal Puente Alto.

El encuentro, válido por la promoción a Tercera División A, terminó con un triunfo 5-1 para el conjunto puentealtino. Lamentablemente, el resultado quedó marcado por el comportamiento de la hinchada visitante.

ANFA sanciona duramente a Fernández Vial.

La bengala que provocó el castigo de ANFA

Al minuto 80, hinchas de Fernández Vial lanzaron petardos y bengalas al terreno de juego. Uno de los elementos pirotécnicos estuvo cerca de impactar al futbolista aurinegro Ramiro Pavez, situación que obligó a finalizar anticipadamente el compromiso.

De acuerdo con lo informado por Diario Concepción, ANFA aplicó el artículo 202, letra B, de su reglamento, que contempla sanciones para infracciones graves, desde un año de suspensión hasta la desafiliación.

La resolución establece un castigo de dos años sin participación en las competencias del organismo, una sanción que representa un complejo escenario deportivo para la institución.

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Fernández Vial apelará la sanción

Tras conocerse el fallo, la directiva del cuadro aurinegro confirmó que analizará la resolución junto a su asesoría jurídica y que presentará una apelación.

“Nuestro Directorio, junto a su asesoría jurídica, analizará detalladamente la resolución y sus fundamentos, evaluando las acciones reglamentarias y legales que correspondan, siempre en resguardo de los intereses de nuestra institución”, señaló el club.

De esta manera, Fernández Vial buscará revertir una sanción que lo dejaría fuera de las competencias de ANFA durante dos temporadas.

En resumen…