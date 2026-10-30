“No puede ser que no asistan las barras. Tenemos que ser más profesionales para que la división crezca”

Arturo Fernández Vial superó a Deportes Iberia y ahora sueña con el ascenso en la Tercera División A. Pese a ello, se dejó una fuerte crítica por las reiteradas suspensiones que se registra en el fútbol chileno.

Una definición al rojo vivo se registra en el fútbol chileno del ascenso. Esto porque ya se conocen los dos candidatos a luchar por el despegue a la Tercera División A. Lo que tiene como protagonistas a Municipal Mejillones y Arturo Fernández Vial.

El cuadro del norte terminó en el segundo puesto de la tabla general de la Tercera División B, por lo que disputa el último partido por el pasaje a la próxima categoría. Lo que tendrá enfrente nada menos que los aurinegros.

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El “Inmortal” viene en racha luego de, una larga espera y varias suspensiones, superar a Deportes Iberia. El miércoles 28 de octubre y a las 15:00 horas, le tocó saltar a la cancha y venció por 2-1 a su rival.

“Planteamos bien las cosas. Durante el año les ganamos los dos partidos y con un hombre menos. Somos un equipo maduro, ha sido un año difícil por muchas cosas. Día a día estamos dandole, a pesar de los resultados”, recalcó Felipe Brito a Portal En Ascenso.

El hombre que abrió el marcador ante los de Iberia además tuvo palabras para dejar un importante mensaje para las autoridades tanto de ANFA como del país para que no se sigan suspendiendo partidos. Lo que sacó aplausos por su sinceridad y apuntar a los problemas concretos que tienen al fútbol chileno en crisis.

“Está mal que en el fútbol no puedan asistir dos barras lindas como Iberia y el Vial. Le quita pasión al fútbol. No se puede esperar tanto para jugar un partido. Tenemos que ser más profesionales para que la división crezca”, enfatizó el Pipe.

¿Cuándo se juega la final la Tercera División A?

Según indica la programación de la ANFA, la definición por el ascenso será entre Arturo Fernández Vial y Municipal Mejillones. La primera final está programada para el 1 de noviembre en el Estadio Ester Roa Rebolledo a las 17:00 horas.

En tanto la revancha será la próxima semana, en fecha por oficializar desde la organización de la categoría.

Cabe consignar que el otro cupo por ascender a la Tercera A ya se lo quedó el club Deportes Laja Histórico que venció en su respectiva llave a Cultural Maipú.