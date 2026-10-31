“Mientras haya posibilidades…”: La férrea defensa que prepara San Marcos tras sufrir desafiliación en la Primera B

El cuadro del norte del país sigue entrenando a la espera de revertir el fallo del Tribunal de la ANFP. "El grupo está fuerte", recalcó Iván Sandrock a Redgol.

Un duro mazazo recibió San Marcos de Arica en la definición de la Primera B. El elenco del norte del país sufrió las sanciones más graves por el escritoriazo y finalmente terminó desafilado. Lo que provoca un cambio radical en la recta final del ascenso.

Tras lo indicado por el Tribunal, ahora los “Bravos del Morro” tienen cinco días hábiles para apelar al castigo. Aunque el panorama aparece más que complicado ya que se les impugna la entrega de documentación falsa sobre el capital de funcionamiento.

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Según pudo averiguar Redgol todavía existen opciones para revertir el fallo. Primero es ir a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina y la otra, que ya es más drástica y podría extenderse por varios meses, es recurrir directamente al TAS.

Pese a ello, en el cuadro del norte no pierden la esperanza. En especial por el rendimiento que presentaron en cancha donde acumulan 43 unidades y -hasta antes del fallo- se ubicaron en el sexto lugar, pasando a zona de Liguilla.

La esperanza de San Marcos en la Primera B: “El equipo tiene que estar fuerte”

Días complicados enfrenta San Marcos de Arica. Luego de anunciarse el escritoriazo, recién este viernes recibieron el documento con el fallo del Tribunal de la ANFP.

Por lo que de inmediato se comenzó a trabajar en la replica que se presentará ante la sanción de desafilarlos. “Va a haber defensa, se están viendo todas las posibilidades. Mientras haya posibilidades, hay que agotar todos los recursos”, indicó Iván Sandrock a Redgol.

El estratega ha sido el encargado de liderar al grupo tras el duro golpe que recibió está semana. Sin embargo, recalcó que el equipo se aferra a la esperanza de revertir el fallo y volver a la cancha lo antes posible.

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“Nosotros seguimos entrenando. Hoy terminamos nuestro tercer día de entrenamiento. En lo deportivo, nos tiene que pillar preparados. El equipo tiene que estar fuerte”, declaró.

Por lo mismo, enfatizó que van a seguir con los trabajos hasta tener claro la situación del club, sea para bien o para mal. “En ese sentido el grupo a respondido de manera muy profesional, y seguimos defendiéndonos en lo que nos corresponde a nosotros que es lo deportivo”, enfatizó Sandrock.

Cabe consignar que desde la ANFP se indicó que recién el 15 de noviembre se podrá retomar la fecha de la Primera B. Por lo que en San Marcos cuentan los días para poder revertir este polémico escritoriazo.