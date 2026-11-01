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Liga de Ascenso

Pablo Milad aclara qué pasará con la tabla de la Primera B: “Va a ser netamente…”

El presidente de la ANFP fue consultado sobre si los puntos de San Marcos de Arica serán traspasado a sus rivales tras desafiliación.

Por Carlos Silva Rojas

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Hinchas de San Marcos de Arica se manifestaron contra la ANFP.
© PhotosportHinchas de San Marcos de Arica se manifestaron contra la ANFP.

Una hecatombe sacuda a la Liga de Ascenso, porque tras la desafiliación de San Marcos de Arica nadie sabe a ciencia cierta qué pasará y cuándo se jugará la última fecha de la Primera B.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sacar de competencia al cuadro nortino, sin embargo, los puntos que ganó la tienda ariqueña no fueron traspasados a sus rivales y la tabla de posiciones no se modificó.

En síntesis, la determinación fue sacar del torneo a San Marcos de Arica, sin alterar el torneo, por lo que la lucha por el título y el descenso se mantendría tal cual estaba el torneo antes del castigo a los ariqueños.

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Pablo Milad dice que los tribunales deciden qué pasa con la tabla de la Primera B

El presidente de la golpeada Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, habló con La Tercera y reconoció que un “error humano” en las bases de la Liga de Ascenso generó la confusión con los puntos de San Marcos de Arica tras la desafiliación del club.

“Hubo una confusión entre una propuesta que hicimos y lo que se acordó dentro del Consejo. Hay un error de transcripción que quedó demostrado por el acta del 11 de diciembre de 2025 y por los audios”, contó el dirigente.

Pablo Milad habló de la desafiliación de San Marcos de Arica. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Pablo Milad habló de la desafiliación de San Marcos de Arica. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Aquí fue un error humano, de transcripción. Asumimos el error, pero están las bases de datos, el acta y los audios para corregir algo que está sobre eso que son los acuerdos del Consejo”, agregó.

Además, Pablo Milad reconoció que la decisión de modificar la tabla de posiciones de la Primera B tras la desafiliación de Arica está en manos de los tribunales de la ANFP, no en el directorio del organismo.

Va a ser netamente una decisión de los tribunales. Nosotros cumplimos con aclarar el punto, con base escrita y también audible, para no crear especulaciones“, cerró el asunto.

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