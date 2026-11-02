Con más de 1.400 ciclistas se realizará la octava edición del Grand Prix Lago Ranco

Se posiciona como la competencia ciclística más masiva del país. Los competidores se darán cita en la localidad de Bahía Coique, en Futrono.

Con más de 1.400 corredores inscritos, el próximo sábado 7 de noviembre se llevará a cabo la octava edición del Grand Prix del Lago Ranco, circuito de ciclismo que contempla la vuelta al lago en un recorrido de 114 kilómetros.

Conocida en el circuito como “la vuelta al lago más linda de Chile”, la competencia, cuya primera edición se realizó en 2018, hoy está catalogada como la carrera ciclística más grande de nuestro país, batiendo el récord de inscritos con más de 1.400 corredores.

Un gran evento familiar de ciclismo

Se trata del gran hito deportivo de la Región de Los Ríos, no sólo por la cantidad de deportistas que convoca, sino además porque invita a participar a toda la comunidad de Lago Ranco, convirtiéndose en un evento familiar que combina deporte y naturaleza.

Una fiesta del ciclismo se vivirá alrededor del lago Ranco

“El Grand Prix de Lago Ranco se ha posicionado como el gran evento deportivo del sur de Chile en primavera, al que concurren no sólo deportistas de alto rendimiento, sino también aficionados y amantes del deporte de todo el país”, señala Sebastián Noguera, director ejecutivo de AndesChimp, organizadores de la carrera.

Agrega que “la alta convocatoria en esta octava versión de la competencia, con 1.400 competidores, demuestra el interés cada vez mayor de los chilenos por el deporte y la importancia de contar con instancias como ésta para promoverlo. Por lo mismo, nos llena de orgullo estar un año más acá, organizando este gran hito del deporte”.

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La carrera, que se iniciará a las 09:00 de la mañana, tendrá su punto de inicio en la localidad de Bahía Coique, en Futrono.

Quienes quieran participar aún pueden hacerlo, ya que quedan cupos disponibles. Más información en: www.grandprixlagoranco.cl.