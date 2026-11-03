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Fútbol chileno

¡Otro mazazo en el fútbol chileno! Desafilian a Santiago City en plena lucha por el título

Elenco capitalino fue denunciado por la ANFP y la Primera Sala del Tribunal de Disciplina lo castigó con las penas del infierno, en votación unánime.

Por Nelson Martinez

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Elenco capitalino recibió el mismo castigo que San Marcos de Arica.
© Santiago CityElenco capitalino recibió el mismo castigo que San Marcos de Arica.

Nuevo caso de desafiliación en el fútbol chileno. Esta vez el club afectado es Santiago City, luego que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina emitiera su fallo, al igual que sucedió hace poco con San Marcos de Arica.

“En relación a la denuncia interpuesta por el Directorio de la Asociación
Nacional de Fútbol Profesional en contra del club Santiago City, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, resolvió, en votación unánime, acoger la denuncia e imponer al club Santiago City la sanción de desafiliación”, avisó el organismo.

El equipo rosado estaba en plena lucha por el título en Segunda División, donde buscaba un histórico ascenso a Primera B. “La sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51° del Código de Procedimiento y Penalidades”, informó el Tribunal.

¿De qué se acusa a Santiago City?

Santiago City fue desafiliado del fútbol chileno, mientras peleaba el título en la Segunda División. El equipo de la capital puede apelar ahora a la Segunda Sala, al igual que el caso San Marcos de Arica.

Foto: Santiago City.

Foto: Santiago City.

“Está siendo investigado por la justicia por falsificación de instrumento público, a raíz de una querella interpuesta por la Primera Notaría de Independencia, lugar donde se detectó la irregularidad”, informó Radio ADN.

Según la citada fuente, el equipo que tiene a jugadores como Marco Medel y Víctor González Chang entre sus filas, es acusado de “firmas y timbres falsos se habrían encontrado en los finiquitos de exjugadores del club”.

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“(Lo anterior) Fue evidenciado por un notario del recinto santiaguino, quien denunció al presidente de Santiago City, Jorge Sotomayor, luego de constatar las irregularidades”, dice el medio.

Tabla de Segunda División:

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