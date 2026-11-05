Con la misión de salvar al Chago de caer al fútbol amateur, un viejo conocido en la región de O'Higgins toma el fierro caliente.

Esteban Paredes sumó una nueva derrota en Santiago Morning, lo que provocó su salida de la banca tras el primer año en su carrera como entrenador. El elenco bohemio está al borde del fútbol amateur, con peligro de descenso en la Segunda División.

Y como dice el refrán, “A rey muerto, rey puesto”, en el equipo de la “V” negra ya tienen al reemplazante del ídolo de Colo Colo. Con extenso paso por divisiones de menos categoría en el fútbol chileno, Gerardo Silva es el elegido.

“Asumió la conducción del plantel microbusero durante esta semana, en compañía de su ayudante Diego Miranda”, reportó El Rancagüino. Justamente, el hombre tiene historia en la región de O’Higgins, con recordados pasos por el Capo de Provincia.

El recorrido del reemplazo de Esteban Paredes

Gerardo Silva es nuevo entrenador de Santiago Morning, equipo que comunicó el adiós de Esteban Paredes tras mala campaña que los tiene al borde del descenso en la Segunda División. El nuevo DT del Chago es recordado por sus campañas en O’Higgins.

Gerardo Silva / Foto: Colchagua.

El entrenador ascendió con O’Higgins en 2025, en recordada liguilla de promoción ante Deportes Melipilla. Cuatro años más tarde, llegaría su revancha y pudo dirigir en Primera División.

Silva tomó la banca del Capo de Provincia en el Clausura 2009, cuando Jorge Sampaoli fue despedido del equipo. La campaña no fue bueno y terminó cediendo su lugar a Roberto Hernández, en 2010.

ver también Tras escritoriazo en la Primera B: Curicó Unido confirma la salida de todo su cuerpo técnico

El nuevo entrenador de Santiago Morning tiene pasos por equipos como General Velásquez, Colchagua, Deportes Rengo, Vallenar y Copiapó, entre otros. En el Chago buscará evitar el descenso a Tercera A, donde actualmente está a un punto de caer el fútbol amateur.

Tabla de liguilla del descenso en Segunda División: