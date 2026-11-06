Pronósticos Valencia vs Real Madrid: el Merengue busca su octavo triunfo consecutivo

Descubre los mejores pronósticos de Valencia vs Real Madrid, por la fecha 12 de LaLiga. Análisis, cuotas y apuestas para el partido en Mestalla.

Los pronósticos de Valencia vs Real Madrid anticipan un duelo crucial por la fecha 12 de LaLiga. Los dirigidos por José Mourinho buscarán extender su racha ganadora este sábado 7 de noviembre.

El encuentro se disputará en el Mestalla a las 17:00 horas (hora de Chile). Mientras los locales luchan por salir de la zona de descenso bajo el mando de Javier Aguirre, el cuadro merengue llega motivado tras ganar sus últimos siete partidos y busca presionar por el liderato.

Nuestros picks Pronósticos: Valencia vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: REAL MADRID El Real Madrid acumula seis victorias consecutivas y domina el historial reciente, con ocho triunfos en sus últimos 11 enfrentamientos ante el Valencia. Además, los locales todavía no han ganado en Mestalla esta temporada. 1xbet 1.30 Pronóstico TOTAL DE GOLES: MÁS DE 2.5 + AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SÍ Cuatro de los últimos seis clásicos y cinco de los siete más recientes en Mestalla superaron esta combinación. Además, el Real Madrid ha recibido goles en la mayoría de sus salidas ligueras de la temporada. 1xbet 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Valencia vs Real Madrid

Valencia registra solo dos triunfos en 11 partidos, sumando dos puntos en seis juegos como local.

registra solo dos triunfos en 11 partidos, sumando dos puntos en seis juegos como local. Real Madrid acumula 28 goles en 11 fechas, promediando 2.55 tantos por encuentro.

acumula 28 goles en 11 fechas, promediando 2.55 tantos por encuentro. Cuatro de las seis salidas ligueras del Real Madrid terminaron con goles de ambos equipos.

Kylian Mbappé lidera LaLiga con 13.36 xG y 30 tiros al arco en 11 apariciones.

Cuotas 1X2 Cuotas: Valencia vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por 1xBet Valencia 9.09 1xBet Empate 7.14 1xBet Real Madrid 1.30 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Valencia vs Real Madrid

Valencia vive un inicio de temporada complejo, ubicándose en la decimonovena posición con nueve puntos. A pesar de lograr una victoria por 1-0 ante Elche en su último encuentro, el equipo de Javier Aguirre sufre en ataque. Han marcado apenas ocho goles en el torneo y no lograron anotar en tres de sus seis partidos disputados en Mestalla.

Real Madrid llega en un momento pletórico, encadenando cuatro victorias consecutivas en LaLiga que los ubican a tres puntos del líder. El triunfo por 2-1 en El Clásico demostró su capacidad ofensiva. Además, vienen de golear 3-0 al Racing de Santander y de lograr un triunfo agónico ante AEK Atenas en la Champions League.

Nuestra apuesta segura: Real Madrid ganará

Respaldar la victoria visitante es la opción más confiable considerando la diferencia de jerarquía y el momento de ambos clubes. Real Madrid arrastra una racha de siete triunfos consecutivos en todas las competiciones y domina el historial reciente con ocho victorias en los últimos 11 enfrentamientos directos, incluyendo sus dos visitas previas a Mestalla.

La cuota refleja el claro favoritismo de un equipo que promedia más de dos goles por partido ante un rival que no ha ganado en casa. Es una selección sólida para jugar de forma directa y asegurar ganancias.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Real Madrid – 1.30 en 1xbet

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan

A pesar de los problemas ofensivos del Valencia, este duelo históricamente asegura emociones. Cuatro de los últimos seis choques entre ambos y cinco de los siete más recientes en Mestalla cumplieron con esta tendencia. Además, el equipo visitante ha recibido goles en cuatro de sus seis salidas ligueras esta temporada.

Esta cuota ofrece un excelente retorno considerando el desgaste físico del cuadro merengue, que disputa su séptimo partido en 24 días. El cansancio podría generar espacios para que los locales anoten, aumentando el valor de esta predicción.

Apuesta 2 | Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 1.90 en 1xbet

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Alineaciones probables en Valencia vs Real Madrid

Valencia: Dimitrievski, Martinez, Tarrega, Pepelu, Gaya, Guerra, Rodriguez, Mayol, Rioja, Danjuma, Sadiq.

Dimitrievski, Martinez, Tarrega, Pepelu, Gaya, Guerra, Rodriguez, Mayol, Rioja, Danjuma, Sadiq. Real Madrid: Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Silva, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Valencia vs Real Madrid

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Valencia vs Real Madrid?

El claro favorito es el Real Madrid, respaldado por su racha de victorias, superioridad en el historial y su lucha directa por el liderato de LaLiga.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en el Estadio de Mestalla el sábado 7 de noviembre a las 17:00 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor opción de valor es apostar a que habrá más de 2.5 goles y ambos equipos anotarán, destacando con una cuota de 1.95.

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