Javier Correa señaló que Colo Colo debe cuidar a Arturo Vidal, al punto de considerarlo un "embajador" al que el club puede echar mano.

La relación entre Javier Correa y Arturo Vidal en Colo Colo es muy buena, por lo que el delantero ya palpita lo que será la Copa Libertadores del próximo año con el King en el plantel a pesar de que aún no renueva.

En el programa Tipsters, el delantero indicó que “no nos imaginamos un equipo sin él, estamos pensando y planificando un año con él, por la forma de competir, por la forma de ser”.

Además asegura que Vidal es un líder positivo en la interna del camarín. “Mantiene una armonía en el plantel, por ahí se habla que divide al grupo y es al revés”, aseveró.

“Creo que Arturo tendría que tomar su decisión, es Arturo, él no tendría que estar pensando si sigue o no”, manifestó por lo que significa para todo el plantel de Colo Colo su figura.

Correa habla maravillas de Vidal

Por eso le mandó un mensaje a Mosa. “Tendría que tener las puertas abiertas del club, ser embajador del club en todos lados, creo que Colo Colo tiene un diamante ahí que tendría que saberlo usar. Arturo es conocido mundialmente y la gente se vuelve loca por él”, expresó.

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La opción de Vidal para la selección chilena

La admiración por el King llega al punto de pedir que vuelva a la selección chilena con 39 años, entendiendo que puede aportar toda la experiencia del recorrido que tuvo en su carrera.

“Arturo Vidal tiene que estar, le enseña el camino a los chicos, maneja el vestuario. Cuando los chicos ven que el mejor de la historia no se queja y entrena, el resto se tiene que alinear. Eso es lo que hacemos nosotros en Colo Colo”, dijo Correa.