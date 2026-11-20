El delantero trasandino se sometió a una intervención en sus meniscos y ahora inicia el proceso de rehabilitación.

Javier Correa tuvo un exitoso paso por el quirófano. El delantero de Colo Colo confesó que jugó gran parte de la campaña del 2026 con dolores en su rodilla derecha. Sin embargo, esto no impidió que demostrara su talento dentro de la cancha y llevara al equipo a ganar la Liga de Primera.

Pero con la estrella 35 en el firmamento albo y la copa en la vitrina del Estadio Monumental, el cordobés decidió dar una pausa y afrontar la lesión que arrastra específicamente en los meniscos de la rodilla derecha.

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Por lo mismo, el ariete pasó por el quirófano este miércoles para realizar la intervención respectiva. Lo que a su vez dio por finalizada su temporada en el Cacique. Lo que fue aprobado por el cuerpo técnico que comanda Fernando Ortiz.

El tema es que tras salir de pabellón, Correa publicó una historia que ilusiona a los hinchas albos con su regreso a las canchas lo antes posible. En su Instagram, Javier Correa mostró que ya inicia su proceso de retorno. En la postal se aprecian los parches en la zona operada y lo hace acompañado por Wilson Ferrada, el kinesiólogo experto en Colo Colo y que será el encargado de traer su mejor versión.

Javier Correa ya recibió el alta y comienza su proceso de recuperación en Colo Colo

Según indicaron desde el Estadio Monumental, el “Nine” podría estar hasta en tres semanas ya de vuelta. Pero no quieren arriesgarlo, por lo que su retorno quedará programado para el 2027 y así decir presente desde el inicio de la pretemporada.

¿Hasta cuándo tiene contrato Javier Correa con Colo Colo?

El delantero cordobés activó las alarmas en Colo Colo ya que se rumoreó de una posible salida a finales del 2026. Incluso se habló que tendría todo listo en Instituto de Córdoba, club de sus amores.

Sin embargo, el propio delantero reconoció que sigue en el Cacique. Además se indicó desde ByN que tiene contrato hasta finales del 2027.