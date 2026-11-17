El “Nine” reveló que jugó con los meniscos rotos de la rodilla derecha. Por lo que está semana pasará por el quirófano.

Javier Correa sorprendió con una nueva revelación en Colo Colo. El delantero trasandino que marcó 19 goles en este 2026, confesó que terminó los últimos partidos jugando a media máquina.

Es que el “Nine” sufrió graves dolencias en sus meniscos de la rodilla derecha. Pese a ello, se mantuvo en cancha y fue determinante para conquistar la estrella 35 con los albos.

ver también Javier Correa tranquiliza a Colo Colo tras revelar sus ganas de volver a Instituto: “No es porque la pase mal acá”

“No me importaba si me dolía o no. Apretar los dientes y vamos. Ganamos y listo. Me ponía hielo y al otro día arrancábamos de nuevo.”, expresó el delantero cordobés sobre su dolencia en el programa Campeones Eternos.

Por lo mismo, el ariete confesó que pasará por el quirófano para volver de la mejor manera el 2027. Por lo que se pierde el clásico con Católica y en su lugar ingresará Maxi Romero.

Según indicó TNT Sports, la operación del “Nine” será durante la jornada de este miércoles. Ahora lo que genera preocupación entre los hinchas es cuándo será su retorno a las canchas.

El “Nine” se opera está semana y recién volverá a jugar para el 2027.

Según indicaron en la señal deportiva, el proceso de recuperación tomará entre tres semanas a un mes. Por lo que su regreso sería en enero del 2027 y justamente para comenzar la pretemporada.

El Cacique ya tiene asegurada la participación en la fase de grupos de Copa Libertadores y en la Supercopa. Por lo que Javier Correa buscará llegar de la mejor forma a los primeros desafíos de la próxima temporada.

¿Hasta cuándo tiene contrato Javier Correa?

Tras la conquista de la estrella 35, se indicó que Javier Correa podría dejar Colo Colo. Incluso se habló de la opción de emigrar a Instituto de Córdoba, el club de sus amores. Sin embargo, el delantero recalcó que tiene contrato vigente hasta finales de 2027 y en sus planes no está dejar el Cacique.