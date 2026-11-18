El presidente de Blanco y Negro dio a conocer a qué opción le entregará su apoyo.

El fútbol chileno vivirá una jornada clave en la ANFP con la realización de la elección. Colo Colo, a través de Aníbal Mosa, contó por qué opción votará en Quilín.

La criticada gestión de Pablo Milad comenzará a terminar este jueves 19 de noviembre, cuando los clubes nacionales se junten para sufragar por quién será el nuevo presidente. Los Albos, de manera sorpresiva, contaron qué harán en este día tan importante.

El voto de Colo Colo

Las dos opciones al sillón de la ANFP son Jorge Uauy y Jorge Yunge. El primero viene avalado por su trabajo como presidente de Palestino, mientras el segundo es visto como la continuidad a Pablo Milad, ya que fue su secretario general.

Colo Colo, al igual que los clubes del fútbol chileno, tendrá que llegar a Quilín para sufragar. Antes del “día D”, Aníbal Mosa, actual presidente de Blanco y Negro, confesó sin pelos en la lengua cuál será el voto de su equipo en esta elección.

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“Colo Colo va a votar en blanco si no pasa nada raro, ninguna lista nos convence”, aseguró Mosa a Mega. De esta manera, los de Macul no se la juegan por ninguna de las opciones que se presentan a la ANFP.

Este 19 de noviembre será un día muy importante para el fútbol chileno. Quien gane, tendrá la misión de liderar el proceso de separación entre la ANFP y la Federación. Además, también tendrá que definir el futuro inmediato de la selección, como el futuro entrenador.

Mosa no se decanta por ninguna opción a la ANFP. Imagen: Photosport

Por ahora, Aníbal Mosa no se convence por ningún candidato en la ANFP. Las primeras horas de este jueves serán clave para saber si el mandamás de Colo Colo mantiene su postura de votar en blanco o se decide por la opción de Jorge Uauy o Jorge Yunge. Todo puede pasar en Quilín.