Lautaro Pastrán dejó el equipo de los solteros, y confirmó que contrajo matrimonio con María Paula Alvis. Lo celebró en redes sociales.

Colo Colo conquistó la estrella 35 y se consagró campeón de la Liga de Primera. Pero la temporada aún no está cerrada para el Cacique: A la vuelta de la esquina está el clásico contra Universidad Caótica y la Copa Chile.

Además se debe negociar la renovación de varios titulares del plantel. Pero mientras ByN define los nombres para mantener en el Estadio Monumental, ya hay uno que cambió de equipo. Lo que afecta a Lautaro Pastrán.

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Es que ahora el delantero de 24 años sorprendió al cambiar de club. Esto porque tras varios años de relación, no se puso nervioso y evitó el compromiso, y finalmente decidió contraer matrimonio con María Paula Alvis.

Tras ganar la 35 con Colo Colo: Lautaro Pastrán celebra matrimonio

Lautaro Pastrán se transformó en una pieza fundamental para Fernando Ortiz. Pese a llegar casi al cierre del libro de pases, el delantero se acopló al esquema y fue clave en el ataque. Por lo mismo, tras conseguir el objetivo de la estrella 35 decidió dar el gran salto con su pareja.

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“Amor mío, hoy nuestra relación comienza una nueva etapa: una etapa de compromiso, no solo ante la ley, sino también delante de Dios, en obediencia a Su voluntad”, indicó Lautaro Pastrán en sus redes dejando atrás el equipo de los solteros para estar como titular en el de los casados.

“Lo que Dios junta no lo separa el hombre. Que Dios siga siendo siempre el centro de nuestro amor y de nuestro hogar”, agregó el delantero albo. Lo que recibió el apoyo de sus compañeros albos.

Lautaro Pastrán contrajo matrimonio con María Paula Alvis

Lo que también fue celebrado por María Paula en sus redes. “Amigas, me casé con el hombre de mis sueños”, señaló junto con una postal del importante paso que dio la pareja.

Cabe consignar que Lautaro Pastrán tiene contrato hasta finales de diciembre del 2026. El jugador está a préstamo desde Belgrano y el elenco trasandino exige cerca de un millón de dólares por el 60% de su pase para que siga en Colo Colo.