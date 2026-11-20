Los Albos no quieren ir de paseo a Copa Libertadores y desean a uno de los mejores jugadores de América.

Colo Colo ya trabaja pensando en lo que será el armado del plantel 2027. En eso, entran los refuerzos y hay un nombre que de solo escucharlo ya genera fuerte impacto: Erick Pulgar.

Los Albos ganaron el título nacional restando tres fechas, por lo que ahora están afinando detalles como la renovación con Fernando Ortiz. La situación de Arturo Vidal se ve un poco más complicada, ya que todavía no está en negociación con el club.

A la siga de Erick Pulgar

Con el título en el bolsillo, Colo Colo comienza a mirar lo que será su participación en la Copa Libertadores 2027. Su última participación este torneo fue pésima, cuando en el centenario fueron colistas del grupo que compartieron con Racing, Fortaleza y Bucaramanga.

Como en Macul no quieren ir a pasear al torneo que ganaron en 1991, es que quieren contratar ni más ni menos que a Erick Pulgar. Sí, el volante chileno que es figura en Flamengo. De acuerdo a El Diario de Antofagasta, en Pedrero piensan en este futbolista.

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Pulgar tiene 32 años y pasa por el mejor momento de su carrera. Es titular indiscutido en el Mengao, con quienes ya ha ganado dos Copa Libertadores. En la actualidad está muy cerca de conquistar el Brasileirao con su equipo.

“El antofagastino Erick Pulgar tiene contrato vigente con el Flamengo, sin embargo, su futuro podría estar lejos de Brasil. Tras el título y la clasificación a la Copa Libertadores 2027, Colo Colo, habría reactivado su interés por contar con los servicios del volante nortino“, indican en el medio citado.

Pulgar ha ganado dos Copa Libertadores con Flamengo. Imagen: Getty

De todos modos, asoma como muy compleja una salida de Erick Pulgar del Mengao. Su pase tiene un costo de 10 millones de dólares y hace poco River Plate mostró interés en el chileno. De todos modos, en el pasado este volante ha manifestado su deseo de jugar en los Albos.