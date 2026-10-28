El Comité Disciplinario del organismo notificó su rechazó de forma íntegra al reclamo hecho por los brasileños por presunta "alineación indebida" de Marcos Rojo.

En línea con el “circo” que existe en el fútbol chileno, el cuadro brasileño del Flamengo buscó meterse por secretaría en la Final de la Copa Libertadores, al acusar ante la Conmebol a su rival Estudiantes de La Plata por presunta “alineación indebida” del defensor Marcos Rojo.

Por medio de un comunicado oficial, la Comisión Disciplinaria del organismo indicó que “rechaza íntegramente la propuesta presentada” por el conjunto carioca, además de “rechazar la solicitud de medidas cautelares formulada” desde este club.

Así las cosas, el intento de “escritoriazo” por parte del Flamengo queda en la nada, por lo que se podrá disputar en tiempo y forma la Final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras, del sábado 28 de noviembre en Montevideo.

Sin embargo, esto no es un caso cerrado. Según reporta el periodista argentino César Luis Merlo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) continúa con su investigación y la resolución sobre la inclusión de Marcos Rojo se podrá dar después del encuentro del torneo Conmebol.

Conmebol oficializa sentencia por “escritoriazo” en Libertadores

Luego que el elenco argentino firmara un Maracanazo tras vencer al elenco del chileno Erick Pulgar en definición por penales, desde esta institución fueron de inmediato a los escritorios para buscar revertir allí lo que ocurrió en el campo de juego.

Incluso, en su denuncia ante Conmebol, Flamengo apeló que existía jurisprudencia para un fallo a su favor, con el caso del uruguayo Carlos Sánchez, a quien Santos alineó indebidamente en duelo con Independiente, y el organismo le dio el triunfo a los trasandinos.

Sin embargo, al ser un tema que está vigente en el TAS, con una medida cautelar que solicitó Estudiantes para que se permita la inclusión de Rojo, la intención brasileña iba a quedar en eso. Al menos en esta parte de Sudamérica, el fútbol manda.

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En síntesis

Conmebol rechazó la denuncia de Flamengo contra Estudiantes por mala inclusión de Marcos Rojo.

Así, la final de Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras se jugará el 28 de noviembre.

Pese al fallo, el TAS sigue investigando el caso y emitirá su resolución final tras el partido.