Estudiantes de La Plata derrotó al Mengao en lanzamientos penales en la semifinal de la Copa Libertadores.

Flamengo vivió una dolorosa jornada de Copa Libertadores, quedando fuera en la semifinal ante Estudiantes de La Plata. De todos modos, Erick Pulgar otra vez destacó.

El Mengao era el actual campeón del torneo de clubes más importante de América, pero el Pincha los eliminó desde los lanzamientos penales. Un golpe inesperado en Río de Janeiro, por lo que la sensación que rodea al club es de mucha decepción.

La nota que recibió Erick Pulgar

En el papel Flamengo era amplio favorito para la llave con Estudiantes de La Plata, pero los cariocas fueron incapaces de romper la defensa argentina e igualaron 0-0 tras 180 minutos. En los penales Fernando Muslera se hizo gigante al contener tres remates, dejando fuera a Erick Pulgar y compañía.

Sin la opción de poder retener el título de la Copa Libertadores, las críticas abundan sobre el plantel del Mengao. La exigencia es total en un club así y en estos momentos, poco importa que el año pasado hayan dado la vuelta a nivel continental.

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Pese a los cuestionamientos, hay un jugador que se “salva” de los dardos. Se trata de Erick Pulgar, quien fue el mejor evaluado de Flamengo de parte de Globo Esporte. Este importante medio de Brasil le puso nota 7 de 10 al chileno.

“Una actuación defensiva muy sólida. Fue importante para evitar algunos contraataques”, indicaron sobre el antofagastino. Bruno Henrique, Samuel Lino y hasta el técnico Leonardo Jardim, fueron los que recibieron la peor nota con un 4.

Ahora el gran objetivo que le queda a Flamengo es el título del Brasileirao. Son líderes a falta de 7 fechas con 1 punto de diferencia con su escolta Palmeiras. Claro que el Verdao tendrá el desgaste de jugar la final de Copa Libertadores ante Estudiantes, problema que habría querido tener el Mengao.