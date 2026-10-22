Pronósticos Audax Italiano vs Huachipato: Itálicos y Acereros abren una nueva fecha de la Liga de Primera

Pronósticos: Audax Italiano vs Huachipato
Audax Italiano y Huachipato se enfrentarán este viernes 23 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el partido que abrirá la fecha 25 de la Liga de Primera.
Los Itálicos suman 28 puntos y están a solo cinco unidades de la zona de descenso. Sin embargo, todavía mantienen la ilusión de luchar por un cupo internacional, ya que se encuentran a seis puntos de los puestos de clasificación. Por su parte, los Acereros marchan séptimos, con 34 unidades, y una victoria les permitiría ingresar momentáneamente en la zona de acceso a la próxima Copa Sudamericana.
En la previa de este encuentro, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Audax Italiano vs. Huachipato para que consideres a la hora de apostar en el campeonato chileno.
Ambos equipos no anotan: la tendencia reciente de Audax y Huachipato
En los últimos cuatro partidos de Audax Italiano, al menos uno de los dos equipos se quedó sin marcar. Esta misma tendencia se repitió en las cuatro presentaciones más recientes de Huachipato.
Además, en tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos en casa de los Itálicos, al menos uno de los conjuntos no logró convertir.
Ambos equipos anotarán: No – 2.04 en 1xbet
El problema ofensivo de Audax Italiano en el segundo tiempo
En cinco de sus últimos seis encuentros en el Campeonato Nacional, el cuadro itálico no logró marcar en la segunda mitad. Además, acumula siete partidos sin anotar después del descanso entre la liga y la copa. Con apenas nueve tantos en los segundos tiempos, es el segundo equipo con menos goles en ese período.
Por su parte, el cuadro acerero acumula cuatro compromisos consecutivos sin recibir goles en la segunda mitad.
Total de goles de Audax Italiano en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 2.26 en 1xbet
Los Itálicos también registran cifras bajas en córners
Audax Italiano tiene el segundo promedio más bajo de córners a favor del torneo, con 3,91 por partido. Además, en 10 de sus 12 encuentros como local, registró menos de seis saques de esquina.
Total de saques de esquina de Audax Italiano: Menos de 5.5 – 1.88 en 1xbet
Cuotas: Audax Italiano vs Huachipato
Historial de Audax Italiano vs Huachipato: últimos partidos
- Huachipato 3-2 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2025)
- Huachipato 2-1 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2025)
- Huachipato 4-2 Audax Italiano (Copa Chile 2025)
- Audax Italiano 1-0 Huachipato ( Copa Chile 2025)
- Audax Italiano 4-3 Huachipato (Campeonato Nacional 2025)