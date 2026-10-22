Pronósticos Audax Italiano vs Huachipato: Itálicos y Acereros abren una nueva fecha de la Liga de Primera

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Audax Italiano vs Huachipato, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Audax Italiano vs Huachipato Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Ambos equipos anotarán: No Ninguno de los dos equipos anotó en los últimos cuatro partidos de Audax Italiano ni en las cuatro presentaciones recientes de Huachipato. Además, esta tendencia se repitió en tres de sus últimos cuatro duelos en casa de los Itálicos. 1xBet 2.04 Pronóstico Total de goles de Audax Italiano en la segunda mitad: Menos de 0.5 Audax Italiano no marcó en el segundo tiempo en cinco de sus últimos seis partidos ligueros y acumula siete encuentros sin anotar tras el descanso. Huachipato, además, lleva cuatro compromisos sin recibir goles en ese período. 1xBet 2.26 Pronóstico Total de saques de esquina de Audax Italiano: Menos de 5.5 Audax Italiano promedia apenas 3,91 córners por partido, el segundo registro más bajo del torneo. Además, ejecutó menos de seis saques de esquina en 10 de sus 12 encuentros como local. 1xBet 1.88 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Audax Italiano y Huachipato se enfrentarán este viernes 23 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el partido que abrirá la fecha 25 de la Liga de Primera.

Los Itálicos suman 28 puntos y están a solo cinco unidades de la zona de descenso. Sin embargo, todavía mantienen la ilusión de luchar por un cupo internacional, ya que se encuentran a seis puntos de los puestos de clasificación. Por su parte, los Acereros marchan séptimos, con 34 unidades, y una victoria les permitiría ingresar momentáneamente en la zona de acceso a la próxima Copa Sudamericana.

En la previa de este encuentro, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Audax Italiano vs. Huachipato para que consideres a la hora de apostar en el campeonato chileno.

Ambos equipos no anotan: la tendencia reciente de Audax y Huachipato

En los últimos cuatro partidos de Audax Italiano, al menos uno de los dos equipos se quedó sin marcar. Esta misma tendencia se repitió en las cuatro presentaciones más recientes de Huachipato.

Además, en tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos en casa de los Itálicos, al menos uno de los conjuntos no logró convertir.

Ambos equipos anotarán: No – 2.04 en 1xbet

El problema ofensivo de Audax Italiano en el segundo tiempo

En cinco de sus últimos seis encuentros en el Campeonato Nacional, el cuadro itálico no logró marcar en la segunda mitad. Además, acumula siete partidos sin anotar después del descanso entre la liga y la copa. Con apenas nueve tantos en los segundos tiempos, es el segundo equipo con menos goles en ese período.

Por su parte, el cuadro acerero acumula cuatro compromisos consecutivos sin recibir goles en la segunda mitad.

Total de goles de Audax Italiano en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 2.26 en 1xbet

Los Itálicos también registran cifras bajas en córners

Audax Italiano tiene el segundo promedio más bajo de córners a favor del torneo, con 3,91 por partido. Además, en 10 de sus 12 encuentros como local, registró menos de seis saques de esquina.

Total de saques de esquina de Audax Italiano: Menos de 5.5 – 1.88 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Audax Italiano vs Huachipato Cuotas ofrecidas por 1xBet Audax Italiano 1.99 1XBET Empate 3.35 1XBET Huachipato 3.24 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Audax Italiano vs Huachipato: últimos partidos