El equipo de Ariel Leporati se mide ante su similar africano en la primera fecha del Grupo J del certamen que se juega en Qatar.

Una nueva ilusión arranca para la selección chilena este sábado, porque la Roja debuta en el Mundial Sub 17 ante su similar de Argelia.

El equipo de Ariel Leporati clasificó por segundo año consecutivo al certamen planetario que se desarrolla anualmente en Qatar, donde el principal objetivo es clasificar a la siguiente ronda.

En la previa al estreno, el DT nacional pidió mesura: “debemos ser capaces de resolver estos tres partidos. La mayoría de jugadores de Argelia juega en Francia y uno tiene la disposición de jugar contra el equipo que sea. Nos prepararemos de la mejor forma posible”.

La selección chilena es parte del Grupo J, el que además de Argelia lo componen República Dominicana y Montenegro.

El Mundial Sub 17 será transmitido por las señales de DSports. Además, podrás seguir todos los detalles por el minuto a minuto de RedGol.

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En vivo: Chile vs Argelia por el Mundial Sub 17