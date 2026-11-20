En está ocasión abordaremos la elección de la IFFHS y que dividió a los hinchas de la Roja especialmente por los jugadores que quedaron fuera del listado.

En está nueva edición de Informe Redgol abordaremos el once histórico de la selección chilena. Lo que dividió a los hinchas de la Roja especialmente por la elección que se realizó de este equipo. Y que hoy tanto se añora con los malos resultados que presenta el combinado nacional.

Es que ahora nos enfocamos lo que informó la prestigiosa Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS por sus siglas en inglés) que bajo sus métricas se decidió por el mejor equipo de Chile pero de todos los tiempos.

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Elección que se realizó en 2021, por lo que alcanzó a sumar los títulos de la generación dorada y que marca una importante participación en la formación. De entrada tenemos que indica que se eligió una formación de 4-4-2, por lo que el estilo inglés se acomodó a los nombres de la Roja.

En el arco el elegido fue Claudio Bravo. El portero formado en Colo Colo lideró la conquista de la Copa América y Centenario. Además de llevar a Chile a dos Mundiales en Sudáfrica y Brasil.

Bravo fue elegido el portero en este XI ideal de la Roja

En la defensa la dupla de centrales asoma Elias Figueroa y Alberto Quintano. Una de las mejores duplas que ha tenido el fútbol chileno y que se les recuerda en la década de los 70.

Don Elias superó los 700 partidos oficiales. Fue ídolo en Peñarol con tres títulos y en el Inter de Brasil. En el colorado marcó el “gol iluminado” que le permitió ganar el brasileirao. También sumó seis campeonatos gauchos. En Chile fue campeón con Palestino ganando el campeonato nacional y la Copa Chile. Además fue elegido tres veces consecutivas como el mejor jugador de America. Si hasta Franz Beckenbauer lo destacó como el mejor en su posición y se cuenta que hasta Brasil intentó nacionalizarlo.

Elías Figueroa comandó la defensa nacional en el XI de todos los tiempos

Su compañero Alberto Quintano también brilló con luces propias. Más de 600 partidos oficiales. En la U ganó tres campeonatos nacionales y además el Torneo Metropolitano y Copa Chile. También emigró a Mexico y con el Cruz Azul sumo cuatro títulos y fue parte de la época dorada de la maquina cementera. El “Mariscal” incluso tocó la gloria con Chile en la Copa América del 79 donde Chile perdió la final ante Paraguay por la cuenta mínima. En ese equipo justamente hizo dupla con don Elias.

De lateral derecho aparece Luis Eyzaguirre. Apodado como “Fifo”, fue clave en el Ballet Azul y ganó cinco títulos con Universidad de Chile. Además conquistó el tercer lugar con la Roja en 1962. Por el lateral izquierdo el elegido es José Antonio Arías. El “chino” ganó tres títulos por Unión Española y además fue de los mejores futbolistas nacionales.

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En el medio campo se ubican dos volantes, que estarían encargados de hacer la labor de contención. En está dupla se eligió primero a Francisco Valdés. “Chamaco” disputó más de 600 partidos oficiales. Fue ídolo en Colo Colo, y además fue el máximo goleador del fútbol chileno. Referente de la Roja en más de una ocasión y hasta figura entre los jugadores más destacados del continente. También fue parte de aquel equipo del Cacique en el 73 disputó la final de Copa Libertadores pero que por dudosos cobros arbitrales finalmente el título se lo llevó Independiente.

Francisco Valdés fue elegido por la IFFHS como uno de los mejores volantes del fútbol chileno.

Su compañero fue Arturo Vidal. El King destacó de joven en la Roja y logró el tercer lugar en el Mundial Sub 20 en Canadá. Luego como Bravo, ganó la Copa América y Centenario. A esto se suma sus grandes campañas en Bayer Leverkusen, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Flamengo, Inter y en Colo Colo.

Vidal acompañó a Chamaco Valdés en el medio campo del XI ideal de la Roja

Luego más adelantados por las bandas don Leonel Sánchez de Universidad de Chile. El ídolo del Romántico Viajero disputó más de 500 partidos oficiales. Además fue partícipe del tercer lugar en el Mundial del 62 y fue clave en las conquistas del Ballet Azul.

De acompañante en la creación se eligió a Alexis Sanchez. El niño maravilla fue determinante en la Copa América y Centenario, y obviamente es figura en la generación dorada. Además es el goleador histórico de la Roja. Acá por ese estilo inglés de la IFFHS, se le ubicó casi como lo utilizó Marcelo Bielsa que era un puntero neto.

El mejor XI de Chile de todos los tiempos

En delantera no podía ser otra que la dupla Za-Sa. Marcelo Salas alcanzó a disputar más de 460 partidos oficiales. Fue clave para las eliminatorias rumbo a Francia 98, además en dicho mundial marcó cuatro goles. En el recuerdo sigue fresco ese doblete a Italia y ese cabezazo que inmortalizó Pedro carcuro con su relato. Además consiguió títulos en la U, River, Lazio y Juventus.

La dupla “Sa-Za” fue elegida para el ataque del mejor equipo de Chile de todos los tiempos

Su acompañante Iván Zamorano. “Bam Bam” disputó más de 600 partidos y fue el capitán de la Roja. En sus logros destacan los títulos en Cobresal, Real Madrid, Inter y América. También conquistó la medalla de bronce en Sidney 2000. También logró un hito más que importante en el ocaso de su carrera al llegar a Colo Colo y cobrar solo el sueldo mínimo.

¿El mejor once de Chile de todos los tiempos? Está fue la elección de la IFFHS

Ahora lo llamativo son los nombres que quedaron afuera. Es que obviamente este ranking generó debate y con los nombres que no incluyeron. Así que otro equipo podría ser con el Condor Rojas o Sergio Livingstone en el arco, Gary Medel, Mauricio Isla, Charles Aránguiz, Pedro Reyes, Alberto Fouilloux, Sergio Navarro, Jorge Valdivia, Mario Galindo, Jean Beausejour, Matías Fernández, Eduardo Vargas, Carlos Caszely, Carlos Campos o Patricio Yáñez. ¿Y para tí, cuál sería el once ideal de la Roja?