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“No más vergüenza”: Claudio Bravo sorprende con campaña para la prevención del cáncer de próstata

El Bicampeón de América aprovechó sus redes sociales para iniciar una importante campaña y sacó aplausos entre sus seguidores.

Por Felipe Pavez Farías

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Claudio Bravo sacó aplausos por iniciar campaña por la prevención del cáncer de próstata
© photosportClaudio Bravo sacó aplausos por iniciar campaña por la prevención del cáncer de próstata

Claudio Bravo dejó la grande en redes sociales. El Bicampeón de América, que tiene más de 10 millones de seguidores solo en Instagram, activó todas las alarmas con un particular mensaje.

Me cansé de sentir vergüenza, es momento de hablar”, fue el enunciado del formado en Colo Colo. Lo que preocupó a todos sus seguidores y fanáticos del fútbol. 

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La publicación estuvo en su perfil y no hubo ninguna replica desde su familia ni cercanos. Lo que profundizó las teorías sobre qué le pasó al ex portero del Barcelona y Manchester City. 

El tema es que este viernes volvió a utilizar sus redes y finalmente reveló el misterio: Claudio Bravo se sumó a la campaña para prevenir el cáncer a la próstata. 

Claudio Bravo se suma a importante campaña de prevención

A través de sus redes, y en conjunto con la Clínica Meds, Claudio Bravo informó a sus seguidores a tomar las precauciones ante el cáncer de próstata. En especial apuntó a las burlas que existen en torno a la detección y tratamiento.

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Hay cosas que los hombres todavía prefieren no hablar. Síntomas que se dejan pasar. Controles que se postergan. Preguntas que no se hacen por vergüenza”, expresó. 

He dedicado gran parte de mi vida a cuidar el arco, pero ahora entendí que también hay que cuidarse fuera de la cancha. El cáncer de próstata es la sexta causa de muertes en Chile. Que te duela perder es normal, pero si notas cambios cuando vas al baño, no lo dejes pasar”, recalcó dejando invitados a todos a realizarse el respectivo chequeo. 

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