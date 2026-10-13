El ex arquero de Colo Colo apoyó al joven portero del Cacique tras su baja presentación contra Coquimbo Unido.

La tranquilidad se empieza a ir de a poco en Colo Colo, porque ya no tiene 16 puntos de ventaja en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, puesto que Universidad de Chile quedó a 9 unidades.

Los albos vienen de jugar el peor partido del año y se inclinaron por un contundente 5-2 ante Coquimbo Unido, por lo que la cuenta de ahorro se le empieza a achicar cada vez más.

Uno de los jugadores que recibió muchas críticas por su nivel ante los Piratas fue Gabriel Maureira, quien volvió a la titularidad en el arco de Colo Colo y su rendimiento no fue el mejor.

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Claudio Bravo aconseja a Gabriel Maureira en Colo Colo

El momento de Gabriel Maureira en el arco colocolino fue analizado por alguien que conoce el paño como Claudio Bravo, quien en su calidad de comentarista de ESPN le dio consejos al meta de 19 años.

“Es duro cuando te convierten cinco goles. Pero si lo ves desde el aprendizaje, en cada situación cuando te convierten hay análisis, hay trabajo, hay mejoría si lo visualizas desde ese punto siendo un arquero joven”, dijo el ex capitán de la Roja.

“No te quedes con la sensación de que te hacen cinco goles y se te viene todo cuesta arriba. No, creo que también es positivo este tipo de situaciones“, aconsejó el ex portero.

Gabriel Maureira recibe consejos de Claudio Bravo. Foto: Andres Pina/Photosport

Además, Claudio Bravo cree que Gabriel Maureira va a ser apoyado por el cuerpo técnico de Colo Colo y recordó cuando sufrió algo similar en sus primeros partidos con la camiseta alba.

“Conociendo a la gente que está hoy en día en Colo Colo, creo que no hay duda en ese sentido con los dos chicos jóvenes, porque es la misma gente que me tocó y me respaldó en su momento cuando me hicieron cinco goles con Temuco”, cerró.

En síntesis

Claudio Bravo aconsejó al arquero Gabriel Maureira tras recibir cinco goles ante Coquimbo Unido.

aconsejó al arquero Gabriel Maureira tras recibir cinco goles ante Coquimbo Unido. Gabriel Maureira fue criticado por su desempeño en la goleada sufrida por Colo Colo.

fue criticado por su desempeño en la goleada sufrida por Colo Colo. Universidad de Chile recortó la ventaja de Colo Colo a solo nueve puntos de distancia.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera