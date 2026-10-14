Pronósticos Estudiantes vs Flamengo: el Mengão de Pulgar quiere sacar ventaja en Argentina

Pronósticos: Estudiantes vs Flamengo
Estudiantes de La Plata y Flamengo, que cuenta con Erick Pulgar en su plantel, disputarán la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 este jueves 15 de octubre, a las 21:30 horas, en el Estadio UNO, en Argentina.
Por segunda temporada consecutiva, el Pincha y el Mengão volverán a enfrentarse en una serie eliminatoria de esta competencia. El año pasado, el elenco brasileño avanzó a las semifinales tras imponerse en la tanda de penales. Además, ambos compartieron grupo en la presente edición, por lo que ya conocen las fortalezas y debilidades de su rival. En territorio argentino, el encuentro terminó 1-1, mientras que en Brasil el Fla se impuso por 1-0.
Antes de que comience este partido, nuestro especialista te muestra los tres mejores pronósticos de Estudiantes vs. Flamengo para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en la Copa Libertadores.
Estudiantes y Flamengo van por la ventaja en la ida
En cinco de los últimos ocho partidos de Estudiantes de La Plata, entre todas las competencias, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.
Esta misma tendencia se registró en cuatro de las cinco presentaciones más recientes de Flamengo, en las que ambos equipos consiguieron marcar.
Además, el enfrentamiento entre ambos en Argentina, correspondiente a la fase de grupos, terminó 1-1.
Ambos equipos anotarán: Si – 2.06 en 1xbet
Erick Pulgar, referente del Mengão, pero al límite del reglamento
Erick Pulgar es el corazón de Flamengo: recupera balones y distribuye el juego hacia los principales referentes ofensivos del equipo. Sin embargo, su estilo de juego lo lleva en ocasiones a jugar al límite del reglamento. De hecho, en sus últimos cuatro encuentros, el mediocampista chileno cometió al menos dos infracciones en cada uno. Además, recibió una tarjeta amarilla en cuatro de sus cinco apariciones más recientes.
Total de faltas cometidas por Erick Pulgar: Más de 1.5 – 1.83 en 1xbet
El Pincha buscará el gol por arriba
La pelota parada siempre ha sido importante en el estilo de juego del elenco argentino. Por ello, buscará sacar el máximo provecho de las oportunidades que tenga desde el tiro de esquina: en cuatro de sus cinco partidos como local en la Copa Libertadores, ejecutó al menos cinco córners.
El Mengão, por su parte, recibió cinco tiros de esquina o más en tres de sus cinco presentaciones como visitante.
Total de saques de esquina de Estudiantes: Más de 4.5 – 2.10 en 1xbet
Cuotas: Estudiantes vs Flamengo
Historial de Estudiantes vs Flamengo: últimos partidos
- Flamengo 1-0 Estudiantes (Copa Libertadores 2026)
- Estudiantes 1-1 Flamengo (Copa Libertadores 2026)
- Estudiantes 1(2)-0(4) Flamengo (Copa Libertadores 2025)
- Flamengo 2-1 Estudiantes (Copa Libertadores 2025)