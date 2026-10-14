Pronósticos Estudiantes vs Flamengo: el Mengão de Pulgar quiere sacar ventaja en Argentina

RedGol te muestra los mejores pronósticos para apostar en Estudiantes vs Flamengo, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Estudiantes vs Flamengo Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí Estudiantes marcó y recibió goles en cinco de sus últimos ocho partidos, mientras que Flamengo registró la misma tendencia en cuatro de sus cinco encuentros recientes. Además, empataron 1-1 en Argentina durante la fase de grupos. 1xBet 2.06 Pronóstico Total de faltas cometidas por Erick Pulgar: Más de 1.5 Erick Pulgar cometió al menos dos faltas en cada uno de sus últimos cuatro partidos. Además, recibió una tarjeta amarilla en cuatro de sus cinco apariciones más recientes, una tendencia que respalda esta apuesta. 1xBet 1.83 Pronóstico Total de saques de esquina de Estudiantes: Más de 4.5 Estudiantes ejecutó al menos cinco córners en cuatro de sus cinco partidos como local en la Libertadores. Flamengo, por su parte, concedió cinco o más tiros de esquina en tres de sus cinco visitas recientes. 1xBet 2.10 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Estudiantes de La Plata y Flamengo, que cuenta con Erick Pulgar en su plantel, disputarán la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 este jueves 15 de octubre, a las 21:30 horas, en el Estadio UNO, en Argentina.

Por segunda temporada consecutiva, el Pincha y el Mengão volverán a enfrentarse en una serie eliminatoria de esta competencia. El año pasado, el elenco brasileño avanzó a las semifinales tras imponerse en la tanda de penales. Además, ambos compartieron grupo en la presente edición, por lo que ya conocen las fortalezas y debilidades de su rival. En territorio argentino, el encuentro terminó 1-1, mientras que en Brasil el Fla se impuso por 1-0.

Antes de que comience este partido, nuestro especialista te muestra los tres mejores pronósticos de Estudiantes vs. Flamengo para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en la Copa Libertadores.

Estudiantes y Flamengo van por la ventaja en la ida

En cinco de los últimos ocho partidos de Estudiantes de La Plata, entre todas las competencias, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

Esta misma tendencia se registró en cuatro de las cinco presentaciones más recientes de Flamengo, en las que ambos equipos consiguieron marcar.

Además, el enfrentamiento entre ambos en Argentina, correspondiente a la fase de grupos, terminó 1-1.

Ambos equipos anotarán: Si – 2.06 en 1xbet

Erick Pulgar, referente del Mengão, pero al límite del reglamento

Erick Pulgar es el corazón de Flamengo: recupera balones y distribuye el juego hacia los principales referentes ofensivos del equipo. Sin embargo, su estilo de juego lo lleva en ocasiones a jugar al límite del reglamento. De hecho, en sus últimos cuatro encuentros, el mediocampista chileno cometió al menos dos infracciones en cada uno. Además, recibió una tarjeta amarilla en cuatro de sus cinco apariciones más recientes.

Total de faltas cometidas por Erick Pulgar: Más de 1.5 – 1.83 en 1xbet

El Pincha buscará el gol por arriba

La pelota parada siempre ha sido importante en el estilo de juego del elenco argentino. Por ello, buscará sacar el máximo provecho de las oportunidades que tenga desde el tiro de esquina: en cuatro de sus cinco partidos como local en la Copa Libertadores, ejecutó al menos cinco córners.

El Mengão, por su parte, recibió cinco tiros de esquina o más en tres de sus cinco presentaciones como visitante.

Total de saques de esquina de Estudiantes: Más de 4.5 – 2.10 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Estudiantes vs Flamengo Cuotas ofrecidas por 1xBet Estudiantes 3.77 1xBet Empate 3.06 1xBet Flamengo 2.22 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Estudiantes vs Flamengo: últimos partidos