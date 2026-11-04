El entrenador del cuadro alemán, Niko Kovac, tuvo palabras elogiosas para su colega de Real Betis antes del duelo de este miércoles.

Partidazo. La Champions League sigue con su desarrollo de la cuarta fecha de la fase de liga, y uno de los duelos más esperados tendrá presencia chilena, puesto que Real Betis visita a Borussia Dortmund en Alemania.

El equipo de Manuel Pellegrini es una de las grandes sorpresas del torneo internacional, porque ganó los tres partidos que disputó e irá ante el poderoso cuadro teutón para seguir en racha.

En la previa al partido habló el DT del Dortmund, Niko Kovac, quien tuvo palabras elogiosas para el Ingeniero, a quien aparte de considerar un gran entrenador, dice que es un “caballero”.

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Niko Kovac llena de elogios a Manuel Pellegrini

El director técnico croata de los alemanes, elenco que le pelea el título de la Bundesliga palmo a palmo a Bayern Múnich, señaló que el choque con Betis será muy duro.

“No sólo es un gran entrenador por su enorme experiencia, su enorme bagaje de experiencia, sino porque también lo considero un caballero. Creo que la forma en que entrena y su comportamiento en la banda me demuestran que este hombre tiene un carácter muy tranquilo y es alguien realmente muy, muy agradable, por lo que seguir al pie de la banda a los 73 años es todo un logro y estoy deseando conocerlo en persona”, dijo Kovac.

Real Betis está invicto en la Champions. Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo

“Es sudamericano y sabe exactamente lo que necesitan sus equipos, que tienen que jugar al fútbol y así lo hacen, algo que no solo ocurre ahora en el Betis, sino que también se vio en el Málaga y en el Manchester City, por lo que nos enfrentaremos a un rival muy seguro con la pelota, que sin duda intentará hacernos correr”, agregó.

Por último, Niko Kovac alabó el juego del cuadro español: “el Betis es un equipo muy, muy bueno. Al final, si terminas entre los cuatro primeros en España es porque tienes calidad, porque las tres primeras plazas suelen estar ocupadas (apuntando al FC Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid). Nos espera un rival que no sólo ha ganado tres partidos, sino que juega muy bien al fútbol”.

El partidazo entre Borussia Dortmund y Real Betis arranca a las 17:00 horas de Chile, en un duelo clave por la Champions League.

En síntesis

Manuel Pellegrini lidera al Real Betis tras ganar sus tres primeros partidos de Champions League.

lidera al Real Betis tras ganar sus tres primeros partidos de Champions League. Borussia Dortmund vs Real Betis se juega por la cuarta fecha a las 17:00 horas.

se juega por la cuarta fecha a las 17:00 horas. Niko Kovac, DT del Dortmund, destacó la trayectoria del Ingeniero chileno a sus 73 años.