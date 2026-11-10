El Ingeniero usó su mentalidad pragmática para explicar la ausencia del talentoso volante trasandino del duelo ante el Elche. Y lo pondrá como titular en la Copa del Rey.

Una decisión de Manuel Pellegrini en el Betis para el partido que le ganaron al Elche de Lucas Cepeda causó sorpresa y fue la ausencia del mediocampista argentino Giovani Lo Celso, quien había sido muy elogiado por el experimentado DT chileno.

Pero eso no le bastó para el talentoso jugador surgido en las inferiores de Rosario Central para ganarse la convocatoria ante el cuadro ilicitano. Mientras Pellegrini afina detalles para medirse al Navalcarnero en la Copa del Rey, recibió una consulta en torno al seleccionado argentino.

El Ingeniero la respondió fiel a su estilo: pragmático y sin rodeos. “Sin ningún tipo de problemas con Gio. En un plantel con 25 jugadores, mi labor es elegir cuáles son los que he visto mejor en la semana para cada uno de los partidos”, aseguró el DT chileno de 73 años.

Giovani Lo Celso le anotó un gol a Jordania en el Mundial 2026. (REUTERS/Jerome Miron-Imagn Images).

“Son todos los partidos distintos. Para el último que jugamos estimé que había otros que estaban en mejor momento por distintas circunstancias. No pasa de ser eso. Viene un partido nuevo, hay entrenamientos y ya veremos los citados y el once inicial”, agregó el exentrenador del Manchester City de Inglaterra y el Real Madrid de España.

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Pellegrini piensa alinear de titular a Lo Celso en el Betis vs Navalcarnero

A pesar de la respuesta de Manuel Pellegrini para explicar la ausencia de Gio Lo Celso en el Betis, un periodista le insistió. Pero no consiguió un nuevo razonamiento del Ingeniero. “No ha pasado nada”, introdujo el estratego tras la segunda consulta.

“No hay ningún tipo de problema con Gio Lo Celso. Estimé que había jugadores que entrenaron mejor. No pasa de ahí”, añadió Pellegrini. Es decir, todo se debió netamente a una decisión técnica. De hecho, se espera que el trasandino ex Tottenham Hotspur y París Saint-Germain jugará como titular.

Gio Lo Celso volverá a tener minutos desde el comienzo en el Betis. (Franco Arland/Getty Images).

Según el Diario de Sevilla, se espera que los béticos formen con Diego Conde en la portería; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez y Junior Firpo en la defensa; Dani Ceballos, Giovani Lo Celso e Iker Losada en el mediocampo; Rodrigo Riquelme, José Antonio Morante y Aitor Ruibal en la ofensiva.

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Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

El Betis se ubica en el 4° puesto con 26 puntos al cabo de 12 encuentros disputados.