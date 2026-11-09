El arquero africano conversó con TNT Sports y contó la verdad detrás de esas palabras suyas que generaron mucha preocupación en el ambiente del Cacique. "No quiero hablar mal de la persona que hizo la entrevista, pero...", lanzó.

Cuando Vozinha ya era un rostro y un apodo conocido en el mundo entero, confirmó su fichaje por Colo Colo. Tras unos meses en el fútbol chileno, el veterano arquero de Cabo Verde se consolidó como titular en el equipo albo que logró el título en la Liga de Primera 2026.

Tras esa consagración, que se dio en el estadio Nelson Oyarzún Arenas con un postrero triunfo ante Ñublense, el meta africano le concedió una entrevista a TNT Sports. Estuvo invitado al panel que el programa Todos Somos Técnicos armó en el recinto de Chillán.

Ahí recibió una consulta de Marcelo Ramírez, un icónico golero que tuvieron los albos y que devino en comentarista de esa señal televisiva. El Rambo aludió a la conversación que Vozinha tuvo con el diario The Observer, donde aseguró que había perdido su paz y tranquilidad.

Vozinha goza con el trofeo que Colo Colo ganó en la Liga de Primera 2026. (Mauricio Ulloa Ganz/Photosport).

“Pienso que es toda mi educación. Una vez más agradeceré a mis abuelos y mis padres, me enseñaron a vivir de una forma tranquila. En Chile las personas son muy intensas y muchas veces quieren llegar de una manera. Pienso que siempre seré agradecido, pero hay momentos en que necesitamos más tranquilidad”, introdujo el caboverdiano en su respuesta.

Y desmintió la declaración que apareció en el citado medio. “No quiero hablar mal de la persona que hizo la entrevista, pero fue alguien que me presionó desde el Mundial. Y dejó entender algo que no fue lo que quería decir”, aseguró Vozinha, siempre con mucha calma en su tono de voz.

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Vozinha le cuenta al mundo la verdad de la declaración que urgió a Colo Colo

Vozinha tiene claro que se hizo conocido en el mundo tras brillar con Cabo Verde y que eso probablemente desencadenó en su fichaje por Colo Colo. Y aunque el africano desmintió esas palabras que titulaban la entrevista con The Observer, admitió que hay ocasiones en que se siente sobrepasado.

“A veces es mucho. Vas a comer y las personas no entienden esos momentos. Pero pienso que esto llegó a mi vida gracias a dios cuando ya tenía madurez y experiencia. Nunca es fácil en el inicio, todo el mundo quiere sacar algo de ti”, expuso Vozinha.

Vozinha festeja el título en Chillán. (Mauricio Ulloa Ganz/Photosport).

Y agregó que “todo el mundo quiere ser tu manager, hacer publicidad. Y todos creen que haces todo. Desde el primer día dije que no quería hacer promoción de apuestas ni casinos, todas las cosas que creo que no son buenas, no las haré. Normalmente cuando dices que no, las personas siempre están llamando”.

“Si no llegan a ti, van a tus familiares. Eso es aburrido e intenso, pero lo sé llevar. La primera parte fue dura e intensa, pero con el tiempo todo se tranquilizó. Cada día fueron mejores las cosas”, cerró Vozinha, quien goza la estrella 35 que logró en el Cacique.

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