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Liga de Primera

“Nos sacamos la cresta”: El desahogo de Marcos Bolados tras el gol del título en Colo Colo

El delantero, que comenzó desde la banca, fue el encargado de marcar el tanto del triunfo y consiguió la estrella 35.

Por Felipe Pavez Farías

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Bolados fue clave en el título de Colo Colo
© photosportBolados fue clave en el título de Colo Colo

Marcos Bolados se transformó en el héroe de Colo Colo. El delantero ingresó sobre el cierre del partido ante Ñublense y logró el anhelado gol del triunfo que permitió conquistar la estrella 35. 

Es que la tarea para el Cacique se complicó y por ratos se alejó ya que Universidad de Chile venció por 2-1 a Cobresal. Lo que estiraba la definición hasta la próxima fecha. 

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Sin embargo, apareció el hombre de los goles importantes. Así fue como Bolados fue el encargado de cambiar la historia. 

En el minuto 92’, el delantero recibió de Javier Correa y se tuvo que meter entre los centrales de Ñublense para con certero puntete anotar el gol del triunfo y de la conquista de la Liga de Primera. 

Hacer el gol a último minuto es lo más bonito más si se consigue el campeonato. Se lo dedico a mi familia que siempre estuvo conmigo”, recalcó el delantero que solo necesitó 22 minutos en cancha para lograr una nueva estrella con los albos. 

“Nos sacamos la cresta para ser campeones”

Pero este titulo se celebró el doble para Bolados ya que inició el año con una rotura de ligamentos. Lo que lo sacó de la cancha por varios partidos. 

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Sin embargo, logró a punta de esfuerzo volver al primer equipo y conquistar una nueva estrella en Colo Colo. 

Este equipo tuvo pasión. Trabajamos para esto. Vi a mis compañeros de afuera. Nos sacamos la cresta para esto. Esto es premio al trabajo”, sentenció el jugador que termina contrato a finales de diciembre y será uno de los que debe negociar su continuidad en el Popular. 

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