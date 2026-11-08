El DT del Cacique logró su primer título como entrenador y se emocionó por varios recuerdos familiares, además de agradecerle a su plantel. Además, dio a entender que continuará en el club el año entrante.

Fernando Ortiz puede sonreír, pues el triunfo que Colo Colo firmó ante Ñublense coronó al cuadro albo como campeón de la Liga de Primera 2026. Ese postrero gol de Marcos Bolados desató el jolgorio del Cacique. Y también del director técnico, que rompió una jetatura.

El Tano Ortiz conquistó su primer título desde que se hizo entrenador. Una oportunidad que dejó escapar en varias oportunidades cuando dirigía al América y el Monterrey de México. “Hoy sí somos campeones. Hoy sí logramos ese ansiado y anhelado objetivo…“, alcanzó a decir el estratego en TNT Sports.

Pero varios jugadores interrumpieron la entrevista y lo bañaron de bebida isotónica. Una pausa obligada, pero breve de esa conversación que tuvo el adiestrador argentino con el periodista Daniel Arrieta. “Feliz por el plantel que tengo, por los jugadores”, expuso el exentrenador del Santos Laguna.

“Tuvimos un año muy complicado en muchísimas cosas. Quizás a veces no se ven ni se notan, pero surfeamos y trabajamos, insistimos, creímos, nunca bajamos los brazos. Metimos el gol en el último minuto sabiendo que este partido era la victoria del campeonato”, agregó Ortiz sobre ese tanto de Bolados.

Fernando Ortiz dialoga con Javier Correa en el duelo ante Ñublense. (Andrés Piña/Photosport).

Profundizó en su sentir. “Son los jugadores los responsables de tener siempre a Colo Colo lo más arriba posible. Imagínate que he estado en seis ocasiones para lograr este objetivo, no se me había dado. Siempre me he levantado, nos hemos levantado con mi cuerpo técnico que siguió creyendo”, manifestó el otrora defensor central de Vélez Sarsfield y el Tigres de México.

Fernando Ortiz y otra imagen en Chillán. (Andres Pina/Photosport).

Fue entonces que llegó el momento más emotivo de Ortiz en la señal del canal dueño de los derechos del fútbol chileno. “Mi madre, la tengo en el cielo pero sé que está festejando. De mi viejo, mi hermana, la familia entera. Mi mujer, que está en la tribuna y me acompaña siempre. Mi hija, que está acá y no debe entender nada, pero sabe que su papá ha dejado la vida para lograr el objetivo”, dijo con la voz quebrada.

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Ortiz da a entender que renovará en Colo Colo tras ser campeón en la Liga de Primera

Luego de coronarse campeón como DT de Colo Colo, Fernando Ortiz dio luces en torno a su futuro. “Quiero disfrutar, pero ya va a haber tiempo para eso”, afirmó el entrenador del Cacique, quien también fue consultado por la renovación de su contrato.

Un tema que ha sido tratado majaderamente en los últimos días. “Se lo dije al presi en su momento: estoy agradecido. Seguramente esta semana me podré juntar con él, la prioridad la tiene Colo Colo”, reconoció Ortiz. Y lanzó un anticipo elocuente.

Fernando Ortiz y otra imagen en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. (Andres Pina/Photosport).

“Por qué no ilusionarse, arranqué con ganas de tener un campeonato. Hoy lo tengo. Quién sabe, podemos ilusionarnos con mucho más”, sentenció el Tano, quien dio prácticamente por hecha su continuidad en el Eterno Campeón para la temporada 2027.