Tras grave choque en Providencia: El detalle que complica a Leandro Hernández

El delantero de Colo Colo protagonizó una colisión de alto impacto este domingo y será formalizado a la misma hora del partido ante Ñublense.

Una polémica de aquellas golpea a Colo Colo, a horas de jugar el partido ante Ñublense y que puede permitir que se conquiste la Liga de Primera. Esto porque Leandro Hernández protagonizó un choque de alto impacto en la comuna de Providencia.

El siniestro se registró durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre y fue de tal magnitud, que hasta se activaron los airbags del vehículo del jugador que es de una de las marcas que auspicia al Cacique.

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El jugador de 21 años viajaba por la zona de Los Leones con Pocuro y tras ello, impactó a otro vehículo. Lo que provocó que el involucrado tuviese que ser trasladado para ser atendido.

Carabineros llegó al lugar y se confirmó que el formado en el Cacique iba detrás del volante bajo los efectos del alcohol. “Conducía con 1,2 gramos de alcohol en la sangre. Se encuentra detenido”, complementó el Teniente Francisco Cabezas, jefe de la Subcomisaría de Providencia Sur.

El detalle que complica a Leandro Hernández

Entre los hinchas albos de inmediato se repudió el hecho. Leandro Hernández se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un esguince medial en el tobillo izquierdo.

Por lo mismo, el jugador no fue convocado al partido ante Ñublense. De está forma, se indicó que se encontraba en su día de franco. El tema que complica a Leandro Hernández y que agrava su falta, es que además se pasó una luz roja. Lo que en la Ley de Tránsito es considerada como una falta gravísima.

Dicho detalle podría ser determinante a la hora de su formalización este domingo. Lo que será en el bloque de la tarde en Fiscalía y que comienza a eso de las 16:00 horas. Por lo que tampoco podrá ver el partido de Colo Colo.