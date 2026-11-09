El entrenador del Cacique valoró la oportunidad que le dio el Cacique de trabajar tras años en México donde no pudo consagrarse.

Fernando Ortiz se ganó el derecho a celebrar en Colo Colo. El entrenador argentino fue el gran arquitecto de la estrella 35, sacándole lo mejor a un equipo por el que nadie apostaba mucho a inicios de año.

Pese a las bajas expectativas, el Tano logró formar una base que pudo consagrarse con varias fechas de antelación y mirando para atrás a una competencia que nunca pudo seguirle el ritmo.

Por lo mismo el argentino no pudo ocultar su felicidad tras esta copa, la primera que levantó en su carrera de diez años como entrenador. Y es que cuando varios dudaron de sus capacidades, en el Cacique hubo gente clave que confió siempre en su trabajo.

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Ortiz agradece a Colo Colo por la oportunidad

Luego del triunfo sobre Ñublense en Chillán el argentino afirmó en zona mixta que “Colo Colo es una institución donde me abrió las puertas cuando las cosas quizás nadie creía en mi trabajo”.

“La paciencia de nuestro presidente ante adversidades internas llevó a esforzarme, a esforzarnos un poco más nosotros, y el trabajo está a la vista”, agregó.

Fernando Ortiz ganó su primer título como entrenador luego de diez años como carrera. ¿Sumará más copas como DT de Colo Colo? | Foto: Photosport.

Sobre este título con los albos, el argentino declaró que “he estado en seis ocasiones para poder lograr un objetivo, no se me había dado y siempre me he levantado. Nos hemos levantado con mi cuerpo técnico para seguir creyendo en lo que creíamos desde el primer inicio que nos juntamos”.

“Yo estoy agradecido y seguramente esta semana me podré juntar con el presidente. La prioridad la tiene Colo Colo y ¿por qué no ilusionarse? Podemos ilusionarnos para mucho más”, concluyó el Tano.

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En síntesis