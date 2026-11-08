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Liga de Primera

Minuto a minuto: Colo Colo visita a Ñublense con el objetivo de alcanzar la estrella 35

Tras la polémica con Leandro Hernández, el Cacique se mentaliza en el partido de este domingo en el Estadio Nelson Oyarzún. Un triunfo permitirá conquistar la Liga de Primera a tres fechas del cierre de año.

Por Felipe Pavez Farías

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Colo Colo necesita de un triunfo para sumar una nueva corona
© photosportColo Colo necesita de un triunfo para sumar una nueva corona

Colo Colo visita a Ñublense este domingo 8 de noviembre. Partido por la Liga de Primera que puede ser clave, ya que si los albos se queda con los tres puntos en Chillán, podrá conquistar la anhelada estrella 35. 

El plantel albo recibió el cariño de los hinchas que se agolparon en plena carretera hacia el sur. La ilusión está más viva que nunca ya que el equipo dirigido por Fernando Ortiz llega como puntero absoluto con 58 puntos. 

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Ahora la previa al trascendental duelo ha estado marcada por la polémica de Leandro Hernández. El delantero de 21 años chocó en estado de ebriedad y hasta se pasó una luz roja. Por lo que será formalizado este mismo domingo. Tema que en Colo Colo no quieren que empañe la jornada por lo que la concentración es absoluta en el partido que comienza a las 15:00 horas. 

Es que en los albos saben que cualquier tropiezo le puede dar chances a Católica y la U, que aún tienen esperanzas de la remontada. Misma situación para Ñublense que quiere cortar con la racha de derrotas y volver a meterse en la lucha por un cupo a copas Internacionales. 

Minuto a minuto: Colo Colo visita a Ñublense con el objetivo de sumar la estrella 35 

¡Llegó Colo Colo!

En medio de la polémica por Leandro Hernández, Colo Colo ya hace su llegada al Nelson Oyarzún.

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¡Comenzó la transmisión!

¡Hola amigos de Redgol! Iniciamos una nueva transmisión y hoy nos enfocamos en el partido entre Ñublense y Colo Colo en el Estadio Nelson Oyarzún. Sigue todos los detalles acá.

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