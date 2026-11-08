El jugador de los albos se deberá presentar ante la justicia cuando sus compañeros estén disputando el segundo tiempo ante Ñublense.

El desayuno de Colo Colo no fue con marraqueta crujiente esta jornada, luego de conocer el accidente que provocó durante la madrugada el jugador Leandro Hernández, en la comuna de Providencia.

El atacante, que no estaba considerado para el partido de esta tarde ante Ñublense, que puede significar la coronación del título 35 para la institución alba, fue detenido por manejo en estado de ebriedad.

En ese sentido, según se pudo conocer, pasará esta misma jornada a control de detención, a las 16.00 horas, cuando sus compañeros ya estén jugando el segundo tiempo en Chillán.

Así quedó el vehículo de Leandro Hernández tras el choque. Foto: Christian Monsalve/Aton Chile

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Leandro Hernández no viaja a Chillán para celebrar con Colo Colo

Leandro Hernández se encuentra detenido tras generar un grave accidente en estado de ebriedad, lo que significó que el otro conductor fuera trasladado por lesiones a un centro asistencial.

En ese sentido, en el lugar carabineros realizó el alcotest, que marcó 1,2, lo que generó su detención, para luego llevarlo a cumplir con el procedimiento de alcoholemia.

Hernández tenía que viajar durante esta mañana hasta Chillán, junto a los compañeros que no fueron citados para el duelo de Colo Colo, pero ya está confirmado que todavía estará detenido.

Será a contar de las 16.00 horas cuando recién se conozcan más detalles con el control de detención del jugador involucrado, que quiso levantar la copa antes de tiempo.

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