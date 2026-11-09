El inesperado mensaje de Infantino a Colo Colo tras el título de Vozinha.

Infantino felicitó a Colo Colo por su título 35 y destacó a Vozinha por su impacto internacional.

La estrella 35 de Colo Colo sigue dando que hablar y esta vez llegó hasta la FIFA. Gianni Infantino, presidente del organismo rector del fútbol mundial, utilizó sus redes sociales para felicitar al Cacique por el título de la Liga de Primera 2026.

A través de Instagram, el dirigente compartió un mensaje dirigido al arquero caboverdiano,aprovechando la publicación para destacar a Vozinha y a los albos por la nueva conquista.

Gianni Infantino felicitó a Colo Colo por conquistar la estrella 35.

El inesperado saludo de Infantino a Vozinha

“¡Felicitaciones a Vozinha y a Colo Colo por convertirse en campeones de Chile!”, escribió Infantino.

El presidente de la FIFA también recordó la popularidad que alcanzó el guardameta en el Mundial 2026, torneo en el que Cabo Verde participó por primera vez en su historia.

“El notable ascenso de Vozinha al estrellato mundial durante la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026, con 48 selecciones, junto a Cabo Verde, demuestra exactamente por qué era tan importante ampliar el torneo: brindarles a los talentos de clase mundial el escenario definitivo para brillar y captar la atención del mundo”, señaló.

El mensaje terminó con un reconocimiento al futbolista: “¡Una verdadera inspiración!”, selló la máxima autoridad del fútbol internacional.

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¿Por qué Vozinha se hizo conocido en el Mundial 2026?

El arquero caboverdiano ganó notoriedad internacional por sus atajadas en la cita planetaria, frente a España y Argentina, especialmente sus atajadas ante la Albiceleste, lo convirtieron en uno de los nombres que destacados.

Pese a que Cabo Verde quedó eliminado en la segunda fase, Vozinha consiguió instalarse en la conversación futbolística internacional.

Ahora, el portero suma un nuevo capítulo a su carrera tras consagrarse campeón del fútbol chileno con Colo Colo, recibiendo incluso el reconocimiento del presidente de la FIFA.

En resumen…