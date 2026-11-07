Pronósticos Universidad de Concepción vs O’Higgins: el Campanil y el Celeste cierran la fecha 27

RedGol te entrega los mejores pronósticos para apostar en Universidad de Concepción vs O'Higgins, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Concepción vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico TOTAL DE GOLES: MENOS DE 2.5 Hubo menos de tres goles en cuatro de los últimos seis partidos de Universidad de Concepción y en los cuatro más recientes de O’Higgins. Además, sus dos últimos duelos tuvieron dos tantos o menos. 1xBet 1.93 Pronóstico TOTAL DE GOLES EN EL MINUTO 30: MÁS DE 0.5 Pese a sus recientes registros de pocos goles, hubo al menos una anotación antes del minuto 30 en las cinco últimas localías de la U de Conce y en tres de las cinco visitas recientes de O’Higgins. 1xBet 1.65 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN EN LA PRIMERA MITAD: MENOS DE 0.5 El Campanil registra apenas 19 goles en el torneo, la cifra más baja del campeonato. Solo marcó tres tantos durante los primeros tiempos de sus partidos como local. 1xBet 1.65 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Concepción y O’Higgins se enfrentarán este domingo 8 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

El Campanil viene de caer goleado por 6-1 ante Colo Colo y apenas ganó uno de sus últimos 14 partidos en el torneo. Por eso, necesita sumar sí o sí para aumentar sus posibilidades de mantener la categoría. Actualmente marcha penúltimo con 23 puntos, a cuatro unidades de Cobresal. El Capo de Provincia, en tanto, viene de vencer por 1-0 a Ñublense y alcanzó los 31 puntos. Además, comienza a enfocar su atención en lo que ocurrirá el 14 de noviembre en el Estadio Santa Laura, donde se medirá con Coquimbo Unido por el título de la Copa de la Liga.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para Universidad de Concepción vs O’Higgins, para que consideres antes de hacer tus apuestas.

Las estadísticas recientes anticipan pocos goles entre el Campanil y el Capo de Provincia

En cuatro de los últimos seis partidos de Universidad de Concepción en la Liga de Primera, se registraron menos de tres goles.

La misma tendencia se observó en los cuatro encuentros más recientes de O’Higgins en el torneo, en los que también hubo menos de tres anotaciones.

Además, los dos últimos enfrentamientos entre ambos terminaron con dos goles o menos.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.93 en 1xbet

Los antecedentes favorecen la posibilidad de un gol antes de los 30 minutos

A pesar de la baja cantidad de goles en los partidos más recientes de ambos equipos, se han registrado anotaciones tempranas. En las cinco últimas presentaciones del Campanil como local en la liga y en tres de los cinco encuentros más recientes del Capo de Provincia como visitante, hubo al menos un gol antes de cumplirse la primera media hora de juego.

Total de goles en el minuto 30: Más de 0.5 – 1.65 en 1xbet

La U de Conce es el equipo con menos goles a favor del campeonato

La U de Conce está muy comprometida con el descenso, ya que se encuentra a cuatro puntos de la zona de permanencia y apenas consiguió cuatro de los últimos 36 puntos posibles.

Además, es el equipo con menos goles anotados en el certamen, con apenas 19. En el primer tiempo marcó solo 10 tantos, la cifra más baja de la competencia. De ellos, apenas tres fueron en condición de local, por lo que también encabeza esa estadística negativa.

Total de goles de Universidad de Concepción en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.65 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Concepción vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por 1xBet Universidad de Concepción 2.90 1xBet Empate 3.30 1xBet O’Higgins 2.22 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si estás evaluando dónde realizar tus apuestas para este partido, revisa nuestra comparativa de Betano vs 1xbet, donde podrás conocer las diferencias entre ambas plataformas, comparar sus cuotas y analizar sus principales características antes de elegir.

Historial de Universidad de Concepción vs O’Higgins: últimos partidos