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Fútbol Chileno

Ñublense no está ni ahí con ser la piñata de la fiesta de Colo Colo: “Estamos en la pelea”

En Ñublense no quieren que Colo Colo celebre el título y el DT Vicente Núñez señala que están concentrados en sorprender a los albos.

Por Felipe Escobillana

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Ñublense se enfrenta a Colo Colo el domingo en Chillán
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTÑublense se enfrenta a Colo Colo el domingo en Chillán

Los hinchas de Colo Colo esperan dar la vuelta olímpica este domingo ante Ñublense, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Algo que el local espera evitar.

En buen chileno, a nadie le gusta ser el pato de la boda y siempre corre por las venas de los jugadores la idea de que no les celebren en su cara un título, por lo que los chillanejos esperan dar la sorpresa.

El entrenador Vicente Núñez asumió la banca tras la salida de Juan José Ribera y ya dirigió en dos encuentros a los Diablos Rojos: le ganó a Coquimbo y perdió contra O’Higgins.

En escueta charla con RedGol, señaló que “estamos tranquilos” preparando el partido y entiende que la expectativa por lo que va a suceder contra Colo Colo es alta.

Vicente Núñez, el DT de Ñublense

Vicente Núñez, el DT de Ñublense

Ñublense busca darle pelea a Colo Colo

Entiende que el foco estará puesto en que el Cacique se puede consagrar campeón, pero no se debe cantar victoria antes de tiempo. “Vamos a ver qué va a pasar el domingo”, manifestó Núñez.

Además, el entrenador aclara que Ñublense está en una posición expectante en la tabla para entrar a copas internacionales el próximo año, por lo que hay mucho en juego.

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“Nosotros estamos en la pelea, por eso le digo que vamos a ver qué pasa en ese partido”, indicó para dejar en claro que la fiesta que espera el cuadro de Fernando Ortiz puede aguarse.

Los Diablos Rojos tienen 35 unidades y están en el 10° lugar. Actualmente el último que está entrando a Copa Sudamericana es Palestino, sexto con 38 unidades, por lo que hay mucho en juego.

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