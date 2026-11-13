La Roja enfrentará esta noche al combinado cafetero en el primero de dos amistoso internacionales.

La selección chilena baja el telón del 2026 con dos amistosos internacionales ante Colombia, siendo el primero esta noche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y el segundo el próximo martes en el Estadio Nacional.

Para este primer choque Nicolás Córdova quiere mantener el buen ambiente que quedó luego de vencer por 2-0 a México en su último compromiso, donde pudo mostrar una de las mejores versiones de la Roja en todo su interinato.

Bajo ese contexto el DT apostará por repetir la fórmula ganadora que le permitió superar a los mexicanos, manteniendo un esquema de tres defensores centrales y casi toda la base de ese equipo titular.

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Nicolás Córdova repite formación ganadora en la selección chilena

Para este compromiso uno que lamentablemente no podrá repetir titularidad respecto al equipo que venció a México es Paulo Díaz, quien fue librado producto de una lesión. ¿Su reemplazante? Pues Guillermo Maripán, quien irá como líbero en la defensa.

Así las cosas y de acuerdo a información entregada por ADN Radio, el once de la Roja para esta noche será con Lawrence Vigouroux en portería; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Diego Ulloa en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo en el mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez en delantera.

Lawrence Vigouroux será nuevamente titular en el arco de la selección chilena. | Foto: Photosport.

¿A qué hora juega la selección chilena vs Colombia?

La Roja enfrentará a la escuadra cafetera hoy viernes 13 de noviembre a las 21:00 (hora de Chile) en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

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¿Qué canal transmite a la selección chilena vs Colombia?

Este compromiso amistoso entre chilenos y colombianos será transmitido en TV abierta por Mega y vía streaming en el servicio de Mega GO.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Abierto

9 (Santiago)

TDT

9.1 (Santiago)

3.1 (Arica)

2.1 (Iquique)

9.1 (Antofagasta)

11.1 (La Serena-Coquimbo)

5.1 (Gran Valparaí’so)

12.1 (Talca)

2.1 (Gran Concepción)

5.1 (Temuco)

8.1 (Valdivia)

2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)

10.1 (Coyhaique)

13.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 20(Santiago)/709

DirecTV: 150/1150

Movistar: 120/809

Claro: 54/554

Zapping: 20

TuVes HD: 56

Entel: 65

Mundo: 16/516

GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

En síntesis