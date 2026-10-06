Dos “retornos” y dos grandes sorpresas: la novedosa formación de Chile para desafiar a México

El entrenador Nicolás Córdova hará cambios de cara al duelo ante los aztecas que se disputará este martes en Los Ángeles.

La selección chilena cierra su gira norteamericana y este martes jugará un tercer partido amistoso en Estados Unidos, cuando se mida ante México en Los Ángeles, California.

Los resultados de la Roja en su paso por América del Norte ha sido malo, porque primero perdió ante Canadá en Toronto por 1-0 y tras ello se inclino frente a Estados Unidos por 4-2 en St. Louis.

Ahora, el equipo de Nicolás Córdova se mide ante el Tri, que tiene a Rafael Márquez como su nuevo entrenador y tampoco le ha ido bien, ya que viene de empatar con Perú y Colombia y perder el clásico con los estadounidenses.

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La formación de Chile ante México

Nicolás Córdova preparó el partido con los mexicanos y alista cambios, en relación a la derrota ante Estados Unidos, puesto que quiere ver a otros jugadores en California.

Quizá la principal sorpresa es la opción de que Brayan Cortés defienda al arco. Desde que Córdova asumió en la Roja siempre puso a Lawrence Vigouroux en la meta.

Gabriel Suazo vuelve en la selección chilena. Foto: Kevin Raposo/Photosport

Además, volverán Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, quienes fueron expulsados contra Canadá. Mientras que Agustín Arce tendrá la chance de mostrarse en el mediocampo.

La probable formación chilena es con Brayan Cortés; Francisco Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Agustín Arce; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.

La Roja espera volver a las victorias y empezar a cerrar el paso de Nicolás Córdova en la selección chilena con buenos resultados.

En síntesis

Chile jugará este martes un amistoso frente a México en Los Ángeles, California.

jugará este martes un amistoso frente a en Los Ángeles, California. El DT Nicolás Córdova prepara cambios en la alineación titular de la Roja.

prepara cambios en la alineación titular de la Roja. Brayan Cortés asoma como titular en el arco tras la titularidad de Vigouroux.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.