El entrenador del equipo nacional fue consultado de forma directa sobre si piensa dejar su cargo por los malos resultados.

El momento de la selección chilena es malo desde hace muchos años, por algo el equipo nacional no va a un Mundial desde Brasil 2014, sin embargo, ahora la Roja tocó fondo.

Chile es el peor equipo de la Conmebol, lo cual quedó en evidencia en las últimas Eliminatorias Sudamericanas, y lo peor es que lleva más de 14 meses sin una cabeza visible.

Nicolás Córdova asumió el cargo de entrenador de forma interina a mediados de 2025 y se mantiene en el puesto, a pesar de los malos resultados desde que tomó a la Roja. Además, vivió una crisis en el camarín con la renuncia de Marcelino Núñez en la presente gira norteamericana.

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Nicolás Córdova responde si ha pensado en renunciar a la selección chilena

El paso de Nicolás Córdova en las selecciones chilenas ha sido malo, no solo en la adulta, también en la Sub 20, donde tuvo un desastroso rendimiento en el pasado Mundial que se disputó en el país en 2025.

El estratega habló en conferencia de prensa en la previa al partido de este martes ante México y fue consultado sobre si ha pensando en renunciar a su cargo, situación en la que profundizó.

“La verdad es que no, nunca he tenido esas sensaciones, esas ganas de decir ‘me voy’ o ‘me tienen aburrido’. Sinceramente no es así, nunca he estado en esa situación”, dijo el Métrico.

“A veces cansa, es inevitable que canse porque somos seres humanos y sentimos y tenemos gente alrededor que sufre junto a uno. Eso es inevitable. Cualquier ser humano que esté expuesto a la crítica cotidiana por A, B, C motivos, claramente tendríamos que ser robots para no sentir nada”, agregó.

Chile vuelve a la cancha este martes y se mide con México, intentando olvidar las derrotas ante Canadá y Estados Unidos de los últimos amistosos.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.