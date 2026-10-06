El técnico afrontó la salida del volante que desencadenó un escándalo en el equipo de todos, aunque aseguró que se enteró después.

Nicolás Córdova por fin se refirió al quiebre del camarín de la selección chilena, que terminó con la abrupta salida de Marcelino Núñez, luego de la derrota ante Estados Unidos.

Discusiones entre compañeros, disgustos por mandar al frente a nombres en particular y hasta los pocos minutos, fueron algunas versiones que aparecieron y que el entrenador interino de la Roja tuvo que responder en la previa al amistoso frente a México.

“Aparecieron muchas versiones. Él, por un tema personal, tomó la decisión de dejar la convocatoria. Yo me enteré el día después del partido con Estados Unidos en la mañana y nos fuimos a entrenar. Él entrenó y a la vuelta decidió quedarse para poder irse a Inglaterra y nosotros viajamos para acá”, explicó.

Marcelino Núñez dejó la selección chilena. Foto: Alejandro Pagni/Photosport

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Córdova asegura que se enteró después de la salida de Marcelino Núñez

Nicolás Córdova era una de las versiones oficiales que faltaba conocer sobre la salida de Marcelino Núñez, tras el comunicado de la ANFP que precisó “problemas personales” para dejar a la selección chilena.

“No tengo mucho que añadir, porque fue una decisión netamente personal determinada por los motivos que él tendrá que explicar. No tengo yo que explicar decisiones de otras personas”, se mantuvo Córdova.

“No es grato que un jugador se vaya de una convocatoria. Eso lo tenemos súper claro. Una vez que ya se va, nosotros tenemos que preocuparnos de los que están acá, de entrenar lo mejor posible, porque tenemos otro compromiso muy importante, que merece el máximo de seriedad”, destacó.

Nicolás Córdova habló que sigue trabajando normal en la Roja. Foto: Jeff Lee/Photosport

Si bien no quiso entrar en detalles ni en las discusiones de los compañeros, como el caso de Lucas Cepeda, asegura que fue un tema que dieron por pasado en la interna de la Roja.

“Lo que aparece en el comunicado es la realidad. De verdad, no hay mucho que agregar. Yo me enteré en la mañana que ya me estaba yendo al entrenamiento”, finalizó.

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