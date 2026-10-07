Universidad de Chile vuelve a la cancha por la Copa Chile 2026, junto a su mainsponsor JugaBet. Los Azules enfrentarán a Deportes Antofagasta este miércoles, por la ida de los cuartos de final, con los Pumas buscando aprovechar la localía para sacar ventaja.
El equipo de Fernando Gago visita el norte buscando definir la clasificación a semifinales. La U eliminó a Everton por un 2-1 global, mientras que Antofagasta dejó en el camino a Iquique con un 5-2 global.
En JugaBet el triunfo de la U está pagando 1.54. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 15.400. El empate tiene un factor de 4.49 y la victoria de Antofagasta 5.88.
La U eliminó a Everton por un 2-1 global en octavos de final de la Copa Chile 2026.
U. de Chile vs. Antofagasta: Horario y dónde ver
Universidad de Chile vs. Everton juegan este miércoles 7 de octubre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, por la ida en los cuartos de final de Copa Chile 2026.
El partido entre Azules y Pumas, será transmitido exclusivamente por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
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- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
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- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
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Tabla de posiciones Copa Chile 2026
En resumen…
- Universidad de Chile enfrentará a Deportes Antofagasta este miércoles 7 de octubre a las 19:00.
- El partido por Copa Chile será en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.
- HBO Max transmitirán en vivo el encuentro entre ambos clubes.