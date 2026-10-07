La U se mide ante los Pumas por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Universidad de Chile vuelve a la cancha por la Copa Chile 2026, junto a su mainsponsor JugaBet. Los Azules enfrentarán a Deportes Antofagasta este miércoles, por la ida de los cuartos de final, con los Pumas buscando aprovechar la localía para sacar ventaja.

El equipo de Fernando Gago visita el norte buscando definir la clasificación a semifinales. La U eliminó a Everton por un 2-1 global, mientras que Antofagasta dejó en el camino a Iquique con un 5-2 global.

En JugaBet el triunfo de la U está pagando 1.54. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 15.400. El empate tiene un factor de 4.49 y la victoria de Antofagasta 5.88.

La U eliminó a Everton por un 2-1 global en octavos de final de la Copa Chile 2026.

U. de Chile vs. Antofagasta: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Everton juegan este miércoles 7 de octubre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, por la ida en los cuartos de final de Copa Chile 2026.

El partido entre Azules y Pumas, será transmitido exclusivamente por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…