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Universidad de Chile

Aguardan por el castigo: Tribunal de Disciplina no dictó sentencia contra U de Chile por las bengalas

Los azules presentaron su defensa, pero deberán esperar para conocer una sanción; con esto quedan habilitados los hinchas en Antofagasta.

Por Cristián Fajardo C.

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Las bengalas todavía esperan por castigo.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTLas bengalas todavía esperan por castigo.

Universidad de Chile enfrenta esta jornada a Deportes Antofagasta, por los cuartos de final de la Copa Chile 2026, a contar de las 19.00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán.

Pero en la jornada del martes los azules también se jugaron un partido importante, pero en el Tribunal de Disciplina, donde fueron citados por los incidentes de las bengalas del compromiso ante Everton en el estadio Sausalito.

En ese sentido, según destaca el medio Bolavip Chile, no hubo novedades todavía con el castigo, más allá de la defensa que realizó en forma telemática la dirigencia de Azul Azul.

Los hinchas de la U lanzaron bengalas a la cancha. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

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Universidad de Chile podrá contar con sus hinchas en la visita a Antofagasta por la Copa Chile, más allá de que las 10 mil entradas del aforo permitidos estaban vendidas desde el lunes.

Esto, además, porque el Tribunal de Disciplina guardó un tiempo para dar sentencia a la U por un posible castigo por lo sucedido ante Everton, por lo que todavía hay luz verde para sus seguidores en el norte del país.

“Lo cierto es que esta jornada no se dio a conocer el fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por lo que podrán decir presente los fanáticos estudiantiles en la visita al cuadro Puma”, explican.

“Es más, fue autorizado la presencia de 2 mil hinchas de la U en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta. Por lo demás, anoche se realizó un banderazo en el hotel donde se está hospedando el Romántico Viajero”, finalizan.

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