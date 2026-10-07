Tras incidentes en el Ester Roa Rebolledo: Confirman sanción para 5.001 hinchas de Universidad de Chile

Los hechos ocurridos en el encuentro ante el “Campanil” provocaron la dura reacción del Tribunal.

Una drástica decisión tomó el Tribunal de Disciplina por los hechos de violencia ocurridos en la Liga de Primera. Lo que se reportó en el partido en el Ester Roa Rebolledo entre Universidad de Concepción y la “U” de Chile.

En dicho encuentro, el “Campanil” venció por 2-1 con tantos de Jetson Fuentealba y Cecilio Waterman. El descuento de los azules fue obra de Matías Zaldivia. Incluso por la expulsión de Jorge Broun, el delantro panameño terminó al arco en el final del partido.

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El tema es que en el minuto 81’ el juez Diego Flores decidió suspender momentáneamente el encuentro por la caída de elementos de animación dentro de la cancha.

Esto provocó el rápido accionar de personal de seguridad, y el cruce fuera de la cancha entre las dirigencias de ambos equipos para determinar los responsables de este lamentable hecho reportado el pasado 30 de agosto.

En la defensa de la U, se indicó que los elementos pirotécnicos ingresaron al estadio antes del partido. “Cualquier eventual deficiencia en los controles de acceso no puede serle atribuida”, recalcaron.

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Por su parte, Universidad de Concepción apuntó a que “durante el encuentro se produjeron circunstancias que alteraron las condiciones normales de seguridad del espectáculo”. Lo que a su vez generó un riesgo efectivo para los participantes y asistentes, por lo que su resguardo fue su prioridad.

El castigo para los hinchas de Universidad de Chile: 5.001 fanáticos con rut bloqueados

Pese a los descargos, el Tribunal enfatizó que son hechos graves. A tal punto que estuvo en riesgo la integridad física de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, funcionarios, personal de seguridad y demás asistentes al recinto.

Tribunal entregó sanciones por hechos de violencia en el partido en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Photosport

Ante esto se decidió una sanción a Universidad de Concepción de 15 UF. Mientras que para la “U” de Chile se detalla que los 5.001 hinchas que asistieron dicha jornada, no podrán asistir al próximo partido del Romántico Viajero.

Incluso se recalca que sus cédulas de identidad quedarán bloqueadas. Para impedir compra o entrega de tickets para terceros.

En resumen:

Universidad de Chile perdió ante Universidad de Concepción por 2-1 en la Liga de Primera. Sin embargo el partido estuvo suspendido por hechos de violencia en las galerías.

El lanzamiento de elementos de animación provocó la decisión de Diego Flores para suspender el encuentro.

Tras varios meses, el Tribunal decidió sancionar a Universidad de Concepción con 15 UF. En tanto a la “U” se le castigó con 5.001 hinchas sin poder asistir al próximo partido.