Los jugadores azules vieron escasos minutos en la gira de la selección chilena, donde dan un claro ejemplo que refleja el mal del DT.

La selección chilena logró vencer por 2-0 a la selección de México en el último partido de la gira por Norteamérica que realizó el equipo del técnico Nicolás Córdova, por lo que es hora de sacar conclusiones.

En Universidad de Chile las cuentas no son tan alegres, por los escasos minutos que le dieron a sus jugadores, teniendo en cuenta que fueron Marcelo Morales, Agustín Arce, mientras que luego se sumó Igor Lichonvsky de emergencia desde el segundo duelo ante Estados Unidos.

En ese sentido, los dardos apuntan a la planificación de Nicolás Córdova, que en tres partidos, donde aseguró que iba a probar jugadores, algunos se quedaron sin sumar minutos.

Agustín Arce no vio acción por la Roja. Foto: FFCh.

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Los jugadores de la U no fueron protagonistas en la Roja

El miembro del Ballet Azul, Francisco Las Heras, conversó con Redgol donde analizó esta situación que pasó con los jugadores de la U en la Roja, donde asegura que también va en el trabajo de Córdova.

“Fueron citados a la selección, pero si el entrenador nos los pone no pueden jugar, eso está claro. Lógico que uno podría haber dicho, jugaron dos o tres partidos y pero el técnico no hace cambios”, comenta.

En ese sentido, asegura que “podría haber sido que algunos de ellos participara mas, me habría gustado ver a Agustín Arce, tenia la posibilidad y el fútbol para demostrar”.

“Me extraña que Córdova que habla mucho que está viendo jugadores para el futuro y le da con un jugador y no cambia. Lleva tres arqueros y se contradice porque pone al mismo los tres partidos, cuál es la idea. Sin duda Arce, Morales también pudieron jugar mucho más”, finaliza.

Lichnovsky entró en los descuentos ante México. Foto: Captura.

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¿Cuántos minutos jugaron los seleccionados de la U?

Los seleccionados de Universidad de Chile no fueron protagonistas de la fecha FIFA en la selección chilena, siendo Marcelo Morales quien sumó 20 minutos ante Estados Unidos y en los otros no salió del banco de suplentes.

Por su parte, Igor Lichnovsky, que se sumó de emergencia desde el segundo partido, sólo estuvo un minuto dentro de la cancha, en el duelo ante México, mientras que Arce no jugó ninguno de los tres.

Un caso similar al de Bianneider Tamayo, quien fue parte de la gira de Venezuela, pero tampoco logró salir del banco de suplentes, por lo que miró todos los encuentros desde afuera.