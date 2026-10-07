El King reaccionó al partido, pero se exaltó cuando mandó a la cancha al jugador de la U en los descuentos, con un tremendo dardo.

El triunfo de la selección chilena por 2-0 ante la selección de México, que marcó el final de la gira por Norteamérica, tuvo un episodio especial que no dejó pasar Arturo Vidal.

El King, como ya es costumbre, reaccionó en vivo al encuentro de la Roja, donde apuntó sus dardos contra Nicolás Córdova por el juego del equipo, pero puso especial atención en una jugada en los descuentos.

Fue en el minuto 91 cuando mandó a la cancha a Igor Lichnovsky, jugador que llamó de emergencia para el segundo duelo de la gira ante Estados Unidos, en una polémica decisión: “¿En serio vamos hacer un cambio en el minuto 90?”.

Vidal: “Sólo para justificar”

Arturo Vidal nuevamente cargó sus críticas contra Nicolás Córdova en la selección chilena, pese a la victoria nacional ante los mexicanos, que lo dejó un poco más conforme.

Pero fue en los descuentos cuando simplemente explotó por una decisión del interino, cuando mandó a la cancha a Lichnovsky, según el King, para justificar su llamado.

“Vamos hacer un cambio a los 90, hay que tener un poco de respeto. No puedes hacer un cambio en los descuentos”, enfatizó primero.

“Puso a Lichnovsky para justificar porqué lo trajiste, no jugó dos partidos, tienes a Román en la banca. Después del 2-0 haz cambios, pero no puedes venir en los descuentos”, apuntó.