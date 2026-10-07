El portero del Swansea City fue titular en los tres partidos que la Roja disputó en Norteamérica, mientras que el Indio sólo fue reserva. En ese contexto, el DT interino nombró a quienes ve con nivel para custodiar la valla, aunque se olvidó de uno que es compañero de Alexis Sánchez.

La selección chilena le puso punto final a su gira por América del Norte con un triunfo ante México y una vez más, el portero titular del equipo fue Lawrence Vigouroux, quien le ganó la pulseada a Brayan Cortés en la lucha por la custodia del arco.

Al cabo de esa victoria ante el Tri, Nicolás Córdova se refirió al presente de los arqueros que considera seleccionables. “Independiente del uno o dos, Brayan no sé cuántos partidos tiene, pero debe tener 30 o 40 partidos. Sabe lo que es ponerse la camiseta”, dijo el DT interino sobre el meta de Argentinos Juniors.

El Indio, en rigor, tiene 25 encuentros disputados por la Roja. “Ya ha jugado clasificatorias. Le estamos dando estos partidos a Lawrence, que es el arquero que está en mejores condiciones. Hay que darle mucha confianza y que siga”, argumentó Córdova.

Lawrence Vigouroux en acción frente a Estados Unidos. (Jamie Squire/Getty Images).

“Queremos seguir sumando arqueros a este proyecto, como Christian (Bravo) que vino ahora”, reconoció Córdova. Se refería al golero de Huachipato que con 20 años recién cumplidos recibió su primer llamado al Equipo de Todos. Y repasó varios otros que ve con posibilidades de estar en el futuro.

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Vigouroux, Cortés y tres más: Córdova aborda el futuro de la selección chilena

Lawrence Vigouroux se mantendrá como arquero de la selección chilena mientras Nicolás Córdova sea el DT interino, aunque el estratego también tiene en cuenta a Brayan Cortés. Y a algunos jóvenes que repasó en esta conferencia de prensa pospartido vs México.

“Esperamos la recuperación de (Sebastián) Mella que ya jugó el otro día. Está también Gabriel Maureira. Todos estos arqueros son Sub 23 y también todos los demás que vienen abajo”, manifestó Córdova. Eso sí, en este recuento olvidó a uno de los goleros promisorios.

Gabriel Maureira en Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport)

Thomas Gillier, quien tiene 22 años y milita en el CF Montréal, no apareció entre los aludidos por Córdova. De todas formas, el estratego augura un futuro esplendoroso. Al menos en esa posición. “En un par de años más vamos a estar muy bien cubiertos en ese ítem”, cerró Córdova.

Thomas Gillier en acción por el CF Montréal. (Jason Mowry/Getty Images).

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