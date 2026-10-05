Tiene 23 años y jugó su primer partido para los Bichos Colorados en esta temporada. Pudo ser figura con una intervención doble que sacó aplausos y muchas felicitaciones de sus compañeros.

Sin lugar a dudas, Brayan Cortés es el portero titular de Argentinos Juniors, pero ante su ausencia, el habitual reserva del seleccionado chileno se robó todas las miradas. El Indio fue uno de los tres arqueros citados por Nicolás Córdova para el trío de amistosos que la Roja tenía agendados en América del Norte.

Por eso mismo, al DT de los Bichos Colorados no le quedó otra que alinear a Gonzalo Siri en el partido ante Tigre. El cuadro de La Paternal firmó una victoria por 2-1 frente al Matador de Victoria. Y tuvo una participación estelar del portero de 23 años.

Siri le atajó un penal a Jabes Saralegui. Y por si eso fuera poco, el meta surgido en las inferiores del club conocido como el Semillero del Mundo tapó también la insistencia del volante rival. En ambas ocasiones, se quedó parado en el centro del arco.

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Una movida clave que fue abordada con su terapeuta. “Verdaderamente lo hablé con mi sicólogo en la semana. Le dije que intuía que iba a patear al medio. Un arquero que no ataja hace mucho siempre se tira”, contó Gonzalo Siri en ESPN respecto del tema.

Gonzalo Siri en acción ante Boca Juniors en 2025. Este año, recién disputó su primer partido y fue figura. (Marcelo Endelli/Getty Images).

En la zona mixta, se refirió más en extenso a esta acción, que evidentemente se viralizó en Argentina. “Mi sicólogo me dio el ok y fuimos para adelante. Literalmente fue parte de él”, añadió Siri, quien recibió las felicitaciones de todos sus compañeros.

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El golero suplente de Argentinos Juniors aprovechó su chance para cubrir la ausencia de Cortés, quien afina detalles junto a Chile para el duelo amistoso ante México. Gonzalo Siri desclasificó una conversación con el exgolero de Colo Colo anrte esta oportunidad.

“Le dije a Brayan que iba a tratar de cuidar bien su arco, porque es su arco si lo pensamos bien. El trabajo de un suplente es estar preparado para cuando no está el titular“, manifestó Siri, quien suma 20 partidos en el plantel estelar de los Bichos Colorados.

Gonzalo Siri recibe las felicitaciones de todos sus compañeros tras esa intervención doble. (Captura ESPN).

Una noche que se cerró de manera muy especial para Siri. “Muy contento por ayudar en el triunfo a mis compañeros”, sentenció el golero de 23 años, quien firmó una actuación clave para asegurar tres puntos más a favor del equipo adiestrado por Nicolás Diez.

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